Por cirugía ‘Tommy John’, Eury Pérez se perderá temporada de GL

Eury Pérez

MIAMI.- Las malas noticias se siguen apilando para unos Miami Marlins que han empezado el 2024 de la peor forma posible. El equipo confirmó, a través del presidente de operaciones de béisbol, Peter Bendix, que el abridor dominicano Eury Pérez, uno de los brazos más importantes del futuro de la franquicia, tendrá que someterse a una cirugía “Tommy John”.

La decisión llega luego de que el lanzador tirara un bullpen el pasado martes en que sintió rigidez en su codo y un descenso importante de su velocidad de lanzamientos. A raíz de ello, tuvo que visitar por segunda ocasión en dos semanas al doctor Keith Meister en Dallas, mismo especialista que llevó a cabo de la misma cirugía en el as de la rotación del equipo y también compatriota de Pérez, Sandy Alcántara (fuera para 2024), quien, vistos los resultados de los entrenamientos, recomendó la cirugía.

“Sé que Eury está realmente frustrado. Está realmente decepcionado, pero también entiende que esto es un pequeño desvío en lo que será una larga carrera. Esto ha sido una especie de montaña rusa. Inicialmente teniendo frustración con el tema de la inflamación en el codo (de Pérez), seguido por buenas noticias sobre la posibilidad de no necesitar una cirugía en ese momento. Había un entendimiento de que el ligamento no estaba en una buena condición y esencialmente, puedes lanzar hasta que no puedas más y eso no lo puede determinar nadie. Tienes que tratar (de lanzar) hasta que los síntomas regresen y desgraciadamente, eso volvió a ocurrir. Mejor ahora que en el medio de la temporada”, señaló Bendix a través del comunicado de prensa de los Marlins.

El equipo recuerda, a través del mismo comunicado, que, de manera inicial, Pérez había sido diagnosticado con inflamación en el codo, pero en ese momento no fue recomendado que se realizara la cirugía. Adicionalmente los Marlins señalan que, tras el diagnóstico inicial, el serpentinero retomó algunas actividades de béisbol y ahí fue cuando los problemas en el codo se volvieron a presentar.

Pérez, quien está próximo a cumplir 21 años en unos días, realizó su debut en MLB durante la temporada 2023, donde terminó con una efectividad de 3.15, 108 ponches y una marca de cinco victorias y seis derrotas en 19 apariciones (91.1 innings de labor).

of-am