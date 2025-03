59.6% aprueba trabajo de Luis Abinader, según una encuesta

SANTO DOMINGO.- Un 59.6% de la población dominicana aprueba el trabajo de Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, 37.7% lo desaprueba y 2.7 no sabe al respecto, según los resultados de una encuesta divulgados este martes por la empresa ACD Media.

El trabajo de campo de la misma fue realizado del 28 de febrero al 2 de marzo del presente año, entrevistando ciudadanos de uno y otro sexo en edad de votar.

ACD Media es una empresa de relaciones públicas y asesoría de comunicación cuyo principal ejecutivo es el periodista Danny Alcántara. Es propietaria de las emisoras Super 7 FM y La Arena 92.5, del canal televisivo , 14 TV y otros medios de comunicación.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAIS

Respecto a los principales problemas del país 36.5% dijo que el mayor es el alto costo de la vida, 35.8% la delincuencia, la violencia y la inseguridad, 7.2 el desempleo, 4.6 la corrupción, 3.8 Otro, 2.4 la Migración haitiana, 2.2 los políticos/presidente, 1.8 la educación, 1.6 la salud, 1.3 la pobreza, 0.9 no sabe, 0.7 los apagones, 0.5 ninguno, 0.5 agua potable y 0.3 los feminicidios.

MARCHA DEL PAÍS

Ante la pregunta ¿Siente que el país va por buen camino o por mal camino?, el 53% respondió que por buen camino, 43% por mal camino y 4% no sabe.

MEJORES VALORADOS EN EL GABINETE DE ABINADER

De acuerdo a los resultados de esta encuesta, los cinco funcionarios mejor valorados del Gobierno son David collado 87.8, Samuel Pereira 71.3, Yayo Sanz Lobatón 71.0, Kelvin Cruz 69.6 y Héctor Valdez Albizu 64.6.

LA BENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESIDENTE ABINADER

Respecto a la rendición de cuentas que el Presidente Abinader hizo el 27 de febrero último, 65. 1% dijo que no la escucho o no la vio, 34.2 la escuchó y la vio y 0.8 no sabe.

Ante la pregunta, ¿Cómo califica la rendición de cuentas del presidente de Abinader? las respuestas fueron: 9.5 muy buena, 40.3 buena, 17.7 regular, 17.6 mala, 11.1 muy mala y 3.8 no sabe.

PREFERENCIAS ELECTORALES 2028

Respecto a las preferencias electorales para el año 2028, se preguntó a los encuestados: ¿Quién cree que será el próximo presidente en el 2028?. Las respuestas fueron: David Collado 25.8, Leonel Fernández 18.8, Omar Fernández 16.1, no sabe 15.6, Abel Martínez 4.8, Carolina Mejía 4.6, Otro 3.9, Raquel Peña 3.3, ninguno 2.5, Yayo Sanz Lobaton 2.5, Francisco Javier García 1.5, Guido Gomez Mazara 0.3, Juan Ariel Jiménez 0.3, Miguel Vargas Maldonado 0.1.