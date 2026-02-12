Politólogo propone el fin de la desigualdad y reforma estatal

Manuel Valdez durante la entrevista.

​SANTO DOMINGO. – El politólogo Manuel Valdez planteó una reforma estatal y justicia social y definió la crisis de institucionalidad como el principal obstáculo para el progreso dominicano.

“Vivimos en una sociedad de riqueza afrentosa frente a una pobreza ostentosa; hemos construido un partido orgánico para romper con esa desigualdad y ofrecer una oportunidad justa a quienes han sido históricamente excluidos”, señaló.

Durante su participación en el programa “Imagen Pública TV”, conducido por los especialistas Mariano Abreu y Reyna Acosta, el aspirante a la presidencia por el Partido Nueva Generación lanzó el «Banco Nacional de Ideas, Innovación y Tecnología».

JOVENES DEBEN VER MAS ALLA DE UN EMPLEO

Valdez enfatizó que la clave para que la juventud dominicana logre el ascenso social no es solo el empleo, sino la capacidad de industrializar el conocimiento.

A su juicio, esta visión de desarrollo se alinea con investigaciones de instituciones de vanguardia, como la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, que subraya la inversión en capital intelectual y tecnología para cerrar las brechas de desigualdad en naciones en desarrollo.

​“Debemos educar para el progreso. Nuestra meta es exportar cerebros, no solo mano de obra. La juventud es nuestra materia prima más valiosa y el Banco de Ideas será su incubadora”, sostuvo Valdez.

