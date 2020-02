Políticos felicitan a los jóvenes por el Día Nacional de la Juventud

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A propósito de celebrarse este viernes el Día Nacional de la Juventud, candidatos presidenciales y a otros cargos electivos, así como dirigentes políticos, felicitaron al sector y hablaron de sus propuestas.

Gonzalo Castillo

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, reafirmó su compromiso con el impulso de la juventud y opinó que en el nuevo ciclo político los jóvenes serán protagonistas en el diseño de nuevas iniciativas que les permitirán lograr sus sueños.

“Hoy es el Día Nacional de la Juventud y quiero que los jóvenes se lleven este mensaje: deben soñar en grande. Háganlo como yo lo hice, que soñé en grande, y gracias a Dios, a mi país y a mis padres que me dieron las oportunidades, he logrado todas las metas de vida que me he propuesto”, manifestó.

El candidato presidencial se expresó en esos términos al sostener una “Juntadera con Gonzalo”, junto a los candidatos a alcaldes por Pedro Brand, Ramón Pascual; La Guayiga, Martha Pérez; y Pantoja, Mario González, en respaldo a sus aspiraciones.

Luis Abinader

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y aliados, Luis Abinader, afirmó que una de las razones por las que está en política es para contribuir a cambiar las condiciones de vida de los jóvenes.

Los consideró fundamentales para motorizar los cambios y transformaciones que debe materializar la sociedad dominicana para desarrollarse en todos los órdenes.

“Por eso el Gobierno del Cambio, que presidiremos a partir del 16 de agosto, tendrá una alta presencia de jóvenes en los diferentes niveles de la administración. Junto a ustedes construiremos un país en el que los jóvenes de todo el territorio puedan vivir con dignidad, desarrollarse personalmente, alcanzar el éxito y, ante todo, ser personas felices”.

Ranfis Domínguez Trujillo

El candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo envió un mensaje de felicitación a la juventud dominicana, al tiempo que la invitó a asumir la defensa de la patria, “no vendiendo su voto y votando con conciencia, en favor de los mejores intereses de la patria, en las próximas elecciones”.

En este sentido resaltó que, “tenemos que impulsar y promover que la juventud dominicana se empodere y salga en defensa de nuestra nación, y eso se logrará sólo garantizando que tengan la mejor preparación posible, para que puedan tomar las decisiones más sensatas”.

“Históricamente, los jóvenes han sido los propulsores de los grandes procesos de restauración y transformación la patria. Como ejemplo de ello tenemos a Juan Pablo Duarte, quien con solo 26 años asumió la antorcha de liberar la nación del yugo haitiano y fundó La Trinitaria”, indicó.

