Política fiscal con propósito (OPINION)

En tiempos de incertidumbre económica, la política fiscal no puede limitarse a balances contables ni a tecnicismos presupuestarios. Debe ser una herramienta viva, orientada a generar empleo digno, dinamizar la demanda interna y fortalecer el poder adquisitivo de los ahorrantes. Este artículo propone una visión renovada: una política fiscal con propósito humano, ética social y vocación transformadora.

I. El empleo, no la dádiva, como Pilar Fiscal

Una economía sin trabajo digno es una estructura vacía. La política fiscal debe priorizar:

Inversión pública estratégica en infraestructura, salud comunitaria, infraestructura vial proactiva y educación técnica.

en infraestructura, salud comunitaria, infraestructura vial proactiva y educación técnica. Incentivos fiscales a empresas que generen empleos formales , especialmente en zonas vulnerables, zonas francas y economía de servicios.

, especialmente en zonas vulnerables, zonas francas y economía de servicios. Reducción de impuestos a microempresas, cooperativas y emprendimientos locales , que son el motor silencioso de nuestras comunidades.

, que son el motor silencioso de nuestras comunidades. Formalización del sector informal , mediante apoyo técnico, tributario y educativo.

, mediante apoyo técnico, tributario y educativo. Protección al ahorrante de Clase Media: mediante una reestructuración del IPI.

El empleo no es solo ingreso: es dignidad, estabilidad y esperanza.

II. Estímulo a la Demanda Interna

La demanda de bienes y servicios es el pulso de la economía popular. Para fortalecerla:

Subsidios focalizados en alimentación, energía y transporte, que alivien el bolsillo sin distorsionar el mercado.

en alimentación, energía y transporte, que alivien el bolsillo sin distorsionar el mercado. Reducción del IVA en bienes esenciales , para que el consumo básico no sea un lujo.

, para que el consumo básico no sea un lujo. Política de precios justos , que combata la especulación y proteja al consumidor.

, que combata la especulación y proteja al consumidor. Educación financiera popular, para que el consumo sea consciente, sostenible y empoderado.

ÉNFASIS: Una economía que no escucha al consumidor está condenada al estancamiento.

III. Ahorro con Poder: Fortalecimiento del Capital Popular

El ahorro debe ser premiado, no castigado. Para ello, proponemos:

Intereses justos en cuentas de ahorro, especialmente para sectores de bajos ingresos.

Bonos fiscales para ahorrantes comunitarios, como estímulo al hábito financiero saludable.

Fomento de cooperativas de ahorro y crédito, con respaldo estatal y autonomía local.

Protección del poder adquisitivo frente a la inflación, mediante coordinación fiscal-monetaria y vigilancia del Banco Central.

ÉNFASIS: El ahorro popular es semilla de inversión, resiliencia y futuro.

IV. Ética Fiscal: Transparencia, Equidad y Visión Humana

Toda política fiscal debe responder a principios éticos:

Transparencia en el gasto público , con rendición de cuentas y participación ciudadana.

, con rendición de cuentas y participación ciudadana. Equidad tributaria , donde quien más tiene, más contribuye.

, donde quien más tiene, más contribuye. Sostenibilidad intergeneracional , evitando decisiones cortoplacistas que hipotecan el mañana.

, evitando decisiones cortoplacistas que hipotecan el mañana. Inspiración espiritual, reconociendo que la economía debe servir al ser humano, no dominarlo.

ÉNFASIS: La justicia fiscal no es ideología: es responsabilidad moral.

V- Aplicación a la República Dominicana

1. Reequilibrar el gasto público: del consumo político al capital productivo

Diagnóstico : Más del 80% del presupuesto nacional se destina a gasto corriente—nóminas, subsidios, contratos administrativos—mientras el gasto de capital (infraestructura, educación técnica, innovación) queda relegado.



Propuesta : Establecer un mínimo constitucional o legal para gasto de capital , como porcentaje del PIB. Auditar el gasto corriente para eliminar duplicidades, clientelismo y gastos innecesarios. Priorizar inversión en sectores multiplicadores: agua, energía, conectividad rural, formación técnica.

:

2. Reforma tributaria con propósito, no con presión

Problema : El déficit fiscal se cubre con más impuestos indirectos (ITBIS, combustibles), que afectan más a los pobres.

: El déficit fiscal se cubre con más impuestos indirectos (ITBIS, combustibles), que afectan más a los pobres. Propuesta:

· Ampliar la base tributaria sin aumentar tasas: formalizar sectores informales, digitalizar recaudación.

· Revisar exenciones fiscales a grandes grupos económicos que no generan empleo proporcional.

· Impuestos progresivos sobre patrimonio improductivo, grandes rentas financieras, y lujo ostentoso.

· Educación tributaria ciudadana: que el contribuyente entienda cómo y por qué paga.

3. Política fiscal como motor de empleo y ahorro

Aplicación directa : Redirigir parte del gasto corriente hacia programas de empleo productivo , como cooperativas agrícolas, talleres técnicos, y microempresas. Crear bonos fiscales para ahorrantes populares , ligados a proyectos comunitarios. Establecer fondos de inversión público-privados para infraestructura local con participación ciudadana.

:

4. Erradicar el clientelismo fiscal

Realidad dominicana : El gasto público muchas veces se usa como herramienta de control político, generando dependencia y parasitismo económico.

Propuesta : Transparencia radical : publicación mensual de gastos por institución, con auditoría ciudadana. Presupuesto participativo municipal , donde comunidades deciden parte del gasto local. Despolitización del subsidio : que sea técnico, temporal y evaluable.



5. Fiscalidad con visión ética y espiritual

En un país profundamente espiritual como el nuestro, la política fiscal debe reflejar valores de justicia, equidad y servicio.

La economía no puede ser solo técnica: debe ser humana, solidaria y orientada al bien común.

Conclusión

Repensar la política fiscal es urgente. No como herramienta de control, sino como instrumento de justicia, inclusión y desarrollo humano. Este llamado no es solo para economistas, sino para líderes comunitarios, ciudadanos conscientes y servidores públicos con vocación ética.

Porque donde hay empleo digno, hay pan con esperanza. Donde hay ahorro con poder, hay futuro compartido. Y donde hay política fiscal con propósito, hay país.

