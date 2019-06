Policía NY persigue grupo de adolescente asalta en el tren usando gas pimienta

NUEVA YORK.- El Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) está tras la pista de una pandilla que asalta en el metro de Brooklyn utilizando gas pimienta.

Según informes policiales, el más reciente ataque ocurrió la madrugada del pasado sábado. Al menos siete adolescentes de entre 13 y 19 años agredieron con gas pimienta a un pasajero de la estación Ralph Avenue, en la línea C del Metro.

Según detallarlo las autoridades, tras rodear a su víctima y rosearle el gas en el rostro, los mosalbetes le robaron su dinero y celular.

La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde fue reportada en condición estable.

La Policía suministró un video de seguridad en el que se ve a los jóvenes cometiendo el asalto.

wj/am

🚨WANTED🚨for a Robbery inside the mezzanine of the Ralph Avenue "C" 🚂 station #stuyvesantheights #brooklyn @NYPD81Pct @NYPDTD33 on 05/18/19 @ 6:25AM 💰Reward up to $2500👓Seen them? Know who they are?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/TH8CjPy2b7

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 29, 2019