PN investiga supuestos excesos y abusos de coronel Elías Marte Palavé 

SANTO DOMINGO.- La Policía dispuso una investigación en torno al vídeo que muestra al coronel Elías Marte Palavé maltratando a unos conductores de vehículos en el ensanche Libertad, de Santiago de los Caballeros.

El hecho fue denunciado por ciudadanos a través de las redes sociales.

El video muestra a Palavé con un fusil intimidando a los choferes y ordenandoles violentamente que “aceleren o paren” sus vehículos.

En un momento, el oficial abre la puerta trasera de uno de los vehículos y casi provoca que un pasajero cayera al pavimento.

Palavé, quien ha sido cambiado de varios puestos, debido a acusaciones de excesos y maltratos contra la ciudadanía, se desempeña en la actualidad como comandante del ensanche Libertad de la Dirección Regional Cibao Central, en Santiago.

La investigación contra Palavé fue anunciada la tarde de este miércoles a través de un vídeo colado en su redes sociales, en el cual el Comando Cibao Central de la Policía explica que las acciones de este oficial “no se corresponden con los lineamientos de nuestra institución”.

“Esta dirección ha dispuesto una investigación con relación a esa mala práctica y dispuso, al inspector regional Cibao Central, realizar las investigaciones de lugar y que tome las medidas pertinentes con relación a lo que circula en las redes sociales en ese vídeo”, dijo el agente que leyó el mensaje, cuyo nombre no fue suministrado.

De igual modo, advirtió a todos los miembros de la institución que no permitirán ese tipo de comportamiento.

“Les advertimos a todos los agentes de nuestra institución, de esta Dirección Regional Cibao Central, que nuestra institución no permitirá acciones de esta índole que empañen el buen nombre de la institución, que trabaja día a día para brindar protección a las personas de bien en nuestra sociedad. Advertimos que las acciones que se ven en este video no corresponden con los lineamientos de la institución y se tomarán las medidas pertinentes para que acciones como estas no vuelvan a suceder”, planteó el agente.