PLD no cree que en la RD haya estabilidad precios en Navidad

Carlos Segura Fóster.

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , Carlos Segura Foster, puso en duda la garantía que ofrece el Gobierno sobre abastecimiento y estabilidad de precios de alimentos en temporada navideña.

“Posterior a nuestra preocupación de escasez y altos precios, el Gobierno nuevamente promete. Eso me recuerda la ley en el año 2022 liberando del cobro de aranceles a los alimentos importados para reducir los precios a los consumidores”, escribió en X.

Dijo que el resultado fue el no pago de aranceles y aumentos generalizados en 66 de los productos favorecidos con la medida.

MEDIDA PERJUDICÓ COMERCIANTES Y BENEFICIÓ IMPORTADORES

Explicó que aquella medida trajo mayores ganancias a importadores y comerciantes y los consumidores perjudicados por las alzas a niveles exorbitantes.

Segura Foster recordó también la promesa del Gobierno al inicio de la gestión de que reduciría en los primeros cien días todos los alimentos bajarían un 30%.

“Aquel anuncio derivó en aumentos en los alimentos básicos y cotidianos: arroz, habichuelas, pollos y plátanos, los cuales se han duplicado. Hoy un plato bandera nacional, cuesta más del doble de sus precios con relación al 2020” apuntó.

DOMINICANOS TENDRÁN NAVIDAD SOMBRÍA Y PRECIOS INALCANZABLES

El ex administrador del Banco Agrícola sugirió a inicio de la semana que los consumidores se preparen para una Navidad sombría y con precios de los alimentos inaccesibles para los ciudadanos de bajos ingresos.

“Pasteles en hojas con carnes y víveres? Inalcanzables por más cariñitos que presumen dar. Pobre pueblo dominicano”, concluyó Segura Foster.

an/am