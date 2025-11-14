PLD no cree que en la RD haya estabilidad precios en Navidad
SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) , Carlos Segura Foster, puso en duda la garantía que ofrece el Gobierno sobre abastecimiento y estabilidad de precios de alimentos en temporada navideña.
“Posterior a nuestra preocupación de escasez y altos precios, el Gobierno nuevamente promete. Eso me recuerda la ley en el año 2022 liberando del cobro de aranceles a los alimentos importados para reducir los precios a los consumidores”, escribió en X.
Dijo que el resultado fue el no pago de aranceles y aumentos generalizados en 66 de los productos favorecidos con la medida.
MEDIDA PERJUDICÓ COMERCIANTES Y BENEFICIÓ IMPORTADORES
Explicó que aquella medida trajo mayores ganancias a importadores y comerciantes y los consumidores perjudicados por las alzas a niveles exorbitantes.
Segura Foster recordó también la promesa del Gobierno al inicio de la gestión de que reduciría en los primeros cien días todos los alimentos bajarían un 30%.
“Aquel anuncio derivó en aumentos en los alimentos básicos y cotidianos: arroz, habichuelas, pollos y plátanos, los cuales se han duplicado. Hoy un plato bandera nacional, cuesta más del doble de sus precios con relación al 2020” apuntó.
DOMINICANOS TENDRÁN NAVIDAD SOMBRÍA Y PRECIOS INALCANZABLES
El ex administrador del Banco Agrícola sugirió a inicio de la semana que los consumidores se preparen para una Navidad sombría y con precios de los alimentos inaccesibles para los ciudadanos de bajos ingresos.
“Pasteles en hojas con carnes y víveres? Inalcanzables por más cariñitos que presumen dar. Pobre pueblo dominicano”, concluyó Segura Foster.
an/am
A Los dominicanos no les importa que las cosas esten caras, como quiera siguen apoyando a Luis Abinader y a su gobierno….a mi me da lo mismo…ni fu ni fa
Señor Carlos Segura Foster, es que ustedes los lideres del PLD no se dan cuenta que a los dominicanos no les importa lo que le haga el gobierno del PRM, que aun asi todo se lo celebran. Dejenlos que se jod.an
ESTOS PELEDEISTAS LADRONES QUE SE PASARON 20 ANOS ROBANDOSE HASTA EL ULTIMO CENTAVO QUISIERAN QUE ESTE PAIS SE CONVIERTA EN UN CAOS PARA ELLOS TRATAR DE VOLVER A ROBARSE TODO
Quien es ese carajo para estar opinando
Carlos Segura Foster es un alto dirigente del PLD. Me parece que fue Administrador del Banco Agricola durante el gobierno de Danilo Medina