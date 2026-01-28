PLD: «Insólito Gobierno decida autorizar importación de pollo»

El exsenador y secretario agropecuario del PLD, Adriano Sánchez Roa, afirmó en una nota que la crisis es consecuencia directa de la incapacidad, improvisación y falta de previsión de las actuales autoridades agropecuarias.

POLITICAS ERRADAS REDUCEN NUMERO DE CRIADORES

Señaló que las políticas erradas han provocado la reducción del número de criadores, especialmente de aquellos que abastecen a los sectores de menores ingresos, lo que ha agravado la escasez y el aumento de precios. «Desde octubre advertimos que era imprescindible programar la producción mensual para asegurar el abastecimiento y estabilizar los precios. El Gobierno ignoró esas advertencias y ahora recurre a la importación», añadió.

POLLOS DE DICIEMBRE NO CORRESPONDEN A PRODUCCION ACTUAL

Sánchez Roa rechazó el argumento de un supuesto desfase estacional, al explicar que los pollos consumidos en diciembre no corresponden a la producción de enero, por lo que atribuir la crisis a factores coyunturales carece de sustento técnico. Advirtió que recurrir a la importación de pollo evidencia una política que favorece importaciones lesivas, perjudica a los productores nacionales, debilita la economía rural y golpea el bolsillo de los consumidores, que terminan pagando más por un alimento básico de la canasta familiar.

