PLD: «Insólito Gobierno decida autorizar importación de pollo»
Señaló que las políticas erradas han provocado la reducción del número de criadores, especialmente de aquellos que abastecen a los sectores de menores ingresos, lo que ha agravado la escasez y el aumento de precios.
«Desde octubre advertimos que era imprescindible programar la producción mensual para asegurar el abastecimiento y estabilizar los precios. El Gobierno ignoró esas advertencias y ahora recurre a la importación», añadió.
Sánchez Roa rechazó el argumento de un supuesto desfase estacional, al explicar que los pollos consumidos en diciembre no corresponden a la producción de enero, por lo que atribuir la crisis a factores coyunturales carece de sustento técnico.
Advirtió que recurrir a la importación de pollo evidencia una política que favorece importaciones lesivas, perjudica a los productores nacionales, debilita la economía rural y golpea el bolsillo de los consumidores, que terminan pagando más por un alimento básico de la canasta familiar.
