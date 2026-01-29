PLD dice es un genocidio robar dinero de la salud del pueblo

Rafael González, secretario de Salud del PLD.

SANTO DOMINGO.- El secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Rafael González, dijo que el fraude al Servicio Nacional de Salud (SeNaSa) continúa produciendo secuelas y golpeando los puntos más sensibles de la familia dominicana.

González dijo que la dirección actual de la ARS del Estado quiere reponer ese déficit recortando los servicios que debe ofrecer la institución a los afiliados.

“Vimos con pena una exposición del director de SeNaSa, Edward Guzmán, de que el déficit que él encontró de unos 15 mil millones de pesos, se había reducido en 1,034 millones”, expuso.

SENASA NO ESTA APROBANDO PROTESIS A LOS PACIENTES

El también miembro del Comité Central del PLD explicó que esa reducción se debe a que la institución no le está aprobando la prótesis a los pobres que van a los hospitales a buscar auxilio con aneurisma, una enfermedad mortal en cualquier momento.

“Los pacientes pueden ir a cualquier hospital donde hacen cirugía vascular o aneurisma de aorta y SeNaSa ahora lo único que aprueba es la utilización de la cirugía que no tiene ningún costo”, manifestó.

González afirmó que negarle la salud a los más desposeídos de la población que es un acto criminal, como lo es un genocidio robarse el dinero destinado a esta importante área.

