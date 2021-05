PLD critica la aprobación compra dos millones de dosis adicionales a Pfizer

Rafael Sánchez Cárdenas

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó la aprobación de la compra de dos millones de dosis adicionales a las contratadas en un inicio con la farmacéutica Pfizer.

“¿Por qué modificar ese contrato para que sean dos millones adicionales cuando tenemos 26 millones acordados con las farmacéuticas? Es simplemente que entreguen lo acordado”, expresó Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del PLD, en el programa El Sol de la Mañana.

Explicó que esta adquisición agrega 24 millones de dólares más al contrato original, «y todavía no ha llegado ni una sola dosis de la farmacéutica».

De otro lado, calificó de «una verdad a media y engañosa» las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien el martes dijo que el gobierno del PLD no había hecho ni un solo esfuerzo por obtener las vacunas de los mercados internacionales.

En ese sentido, aclaró que cuando fue ministro de Salud Pública firmó el sistema Covax con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sencillamente, no había vacunas, y el sistema Covax con OPS y OMS la firmé yo. Entonces si no se hizo nada, ¿por qué se habla de Covax?”, inquirió.

Recordó que eso sucedió en un momento en que no había vacunas porque todas estaban en fase II y fase III de prueba. “Si nosotros firmamos con el organismo rector internacional de la salud el acuerdo para las vacunas, ¿cómo puede decir que no se hizo esfuerzo? Es una falta a la verdad», declaró.

«Existe un criterio vicioso de hablar de la pasada administración como lo peor, lo malo. Si estamos hablando de pandemia, por qué meter permanentemente la cuña de descrédito en cada acción de esta naturaleza que se dice”, indicó.

Explicó que la negociación de las vacunas “como se hizo” no le tocó a él, ya que era algo que le correspondía al presente Gobierno.

Reiteró que en agosto de 2020, al concluir la gestión del presidente Danilo Medina, la vacuna estaba en proceso de prueba. “Las vacunas no existían, y como tal, no se puede comprar lo que no existe”, comentó.

jt/am

Síguenos en las redes twitter facebook instagram