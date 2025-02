PLD celebrará reunión para escoger nuevos líderes

Comité Político del PLD, reunido en la casa nacional de este partido

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convocó a su Comité Central el próximo domingo 9 de febrero para escoger los titulares de sus secretarías.

La cita para seleccionar los dirigentes de los órganos de trabajo del PLD será a las 9 de la mañana en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en esta ciudad capital.

Medios impresos y portales de la PLD publican este fin de semana el llamado a los miembros del Comité Central residentes en el territorio nacional, en cumplimiento de las directrices internas de la organización política.

ELECCIÓN DE TITULARES DE SECRETARÍAS

Serán electos titulares de las Secretarías, integrantes del Secretariado Orgánico, el Secretariado de Políticas Públicas y el Secretariado de Relaciones Partido-Sociedad para el periodo 2025-2029.

¨Quedan exceptuados las que están bajo responsabilidad exclusiva del Comité Político y también los miembros del Comité Central de las seccionales del exterior, quienes ejercerán su derecho en modalidad de voto electrónico.

La plataforma habilitada funcionará el sábado 8 de febrero de 9:00 a.m. a 9.00 p.m. y domingo 9 de febrero de 8:00 a.m. a 11.00 a.m..

SERVIR AL PUEBLO

Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora de la elección de titulares de Secretarías y firmante del comunicado, recordó el deber y derecho de los miembros del Comité Central del PLD de participar en el proceso.

El registro de los asistentes iniciará a las 8.00 a.m. con el uso de la cédula de Identidad y Electoral.

