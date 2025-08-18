PLD afirma Gobierno tiene país apagado y urge enfrentar crisis

Martín Matos en rueda de prensa junto a otros dirigentes.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que el actual Gobierno ha dejado al país apagado, por lo cual propuso medidas urgentes para enfrentar el déficit de generación eléctrica y las pérdidas en ese sector.

Martín Matos, secretario de Energía del partido opositor, expresó que los peledeístas acompañan al pueblo en su justa demanda de recibir el servicio eléctrico que merece y alegó que el país está desesperado por las interrupciones del servicio.

APAGONES HAN VUELTO COMO UN FANTASMA DEL PASADO

«Aunque se quiera ocultar con propaganda y mensajes vacíos, la realidad es clara, han vuelto los apagones. Lo que el pueblo dominicano consideraba un problema resuelto en 2020, hoy regresa como un fantasma del pasado”.

Señaló que cada día las tandas son más largas, la factura más cara y la desesperación mayor. «No es un fenómeno pasajero; es consecuencia de la ineficiencia del Gobierno del PRM, de su mala planificación y de su desprecio por la gente».

Indicó que las familias que habían vendido sus inversores porque ya no había apagones hoy se ven obligadas a comprar velas y a volver a la incomodidad de los años más oscuros.

an/am