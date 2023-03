Exigen prohíban difundir el tema «La Suegra», de Romeo Santos

Víctor Pavón

SANTO DOMINGO. – El abogado y político Víctor Pavón sometió una instancia ante la Comisión Nacional de Espectáculos Público y Radiofonía mediante la cual solicita que sea prohibida la difusión en radio del tema musical «La Suegra», de Romeo Santos, por considerarlo lesivo e incentivador de la violencia contra la mujer.

Pavón, presidente del Movimiento Unidad, Renovación y Orden (MURO), también presentó junto a un equipo de profesionales del derecho un recurso de intimación ante el departamento de violencia de género de la Procuraduría General de la República con la misma solicitud.

Dijo que dicho tema, al igual que otros de música urbana, violan varios artículos de la C0nstitución de la República y leyes dominicanas.

La letra de la canción dice:

«Descubrí nuestro problema, no fue efecto, es cuarentena, era tu maldita madre de metiche y bochinchera, yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio.

Y no me diga mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente tu corazón me gana y la bendita bruja no quiere vernos feliz, en su cumpleaños le vo´ a hacer´ un regalo, un buen cafecito, pero envenenado, cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca pa bajo, que se la lleva el diablo».

El Presidente del MURO resaltó que una de las funciones de la Comisión de Espectáculos públicos es regular las letras de las canciones y el contenido de la programación de las estaciones radiales y televisivas.

of-am