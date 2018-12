Piden que los niños no vacunados no asistan a las escuelas

NUEVA YORK.- Debido a un brote de sarampión en Nueva York, el Departamento de Salud ordenó a las familias de niños no vacunados que no les lleven a las escuelas en las zonas afectadas por la enfermedad.

De acuerdo con información del sitio web del noticiero local NBC New York, esa institución envió una carta a los directores de las escuelas que se encuentran en las zonas afectadas por el brote de sarampión, en la que se les ordena que pidan a los estudiantes que no están vacunados que permanezcan en sus casas.

En total, son 39 los casos de sarampión en las zonas de Williamsburg y Borough Park en Brooklyn, donde habitan comunidades de judíos ortodoxos y de los cuales tres enfermos son adultos y el resto niños, cuya edad en promedio es de dos años.

Según información de Fox News, se cree que el brote inició por un niño sin vacunar que se contagió de la enfermedad durante un viaje a Israel, por lo que están solicitando que todos los estudiantes que no han recibido el número requerido de dosis de la vacuna lo haga, de lo contrario no se les permitirá el ingreso a las escuelas, independientemente de si hubo o no niños enfermos en ellas.

Recordemos que algunas comunidades de judíos ortodoxos no vacunan a sus hijos por cuestiones religiosas poniendo en riesgo su vida como sucedió con un niño de 18 meses no vacunado que murió en Jerusalem el mes pasado. La primera muerte por sarampión en 15 años en ese país.

Esta petición no deja exentos a quienes se les había permitido no vacunar por razones médicas o religiosas, algo que hasta este momento se había respetado, pues lo más importante ahora es evitar que siga esparciéndose a otras personas, por lo que todos deberán ser vacunados sin excepción.

El departamento de salud se encargará de realizar auditorías en las escuelas para verificar que todos los estudiantes se encuentren vacunados con las dosis recomendadas, aunque comentan que hasta el momento reportan que solo el 2% de los niños en las comunidades ortodoxas están sin vacunar.