Piden mantener exenciones para pequeños constructores

SANTO DOMINGO. – La Confederación de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) instó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) a que mantenga las exenciones para los pequeños y medianos constructores.

COPYMECON llamó a la dispensa total del pago de tasas por servicios a los proyectos de viviendas de bajo costo, en especial aquellos desarrollados por micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.

El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, advirtió que la aplicación de nuevas tasas de tramitación e inspección encarecería el precio final de las moradas.

Alertó que lo anterior afectará a los compradores más vulnerables y limitará la participación de las MIPYMES en el sector.

Sostuvo que las MIPYMES son un motor fundamental en la creación de empleos, oportunidades y soluciones habitacionales, por lo que el país necesita fomentar y apoyar los proyectos de estas.

RECONOCE AJUSTES SON PARA GARANTIZAR CALIDAD

COPYMECON reconoció que los ajustes anunciados por el MIVED buscan garantizar la calidad y seguridad en las edificaciones.

Sin embargo, consideró que estas mejoras no deben sostenerse a costa de las pequeñas empresas ni de los compradores de viviendas de bajo costo.

La Confederación también instó al Ministerio a integrar de manera plena a las MIPYMES a los planes nacionales de vivienda y asegurarles acceso a financiamiento y oportunidades de participación.

OTRA PREOCUPACIÓN

También expresó su preocupación ante el reciente aumento en las tasas de interés del sistema financiero.

Argumentó que representa un serio obstáculo para el desarrollo y sostenibilidad de las MIPYMES constructoras y de los proyectos de vivienda de interés social en la República Dominicana.

Consideró urgente que el Gobierno y las entidades financieras implementen políticas diferenciadas para el sector de las MIPYMES tales como líneas de crédito con tasas especiales o subsidiadas.

