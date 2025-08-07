PHD sigue esperando Abinader designe dirigentes en Gobierno

Ramón Emilio Goris.

SANTO DOMINGO.- El Presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD) declaró este jueves que tiene la seguridad de que Luis Abinader designará en funciones importantes del Gobierno a dirigentes de esta organización, aliada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde el 2015.

Ramón Emilio Goris dijo que en la dirigencia y militancia de ese partido existe la esperanza de que se produzcan esas designaciones en los próximos cambios que hará el Mandatario en el tren gubernamental.

HA RECIBIDO INFORMACION EN ESE SENTIDO

“Y eso nos genera tranquilidad, sobre todo, porque desde el mismo Palacio Nacional hemos recibido información de que dirigentes del PHD serían tomados en cuenta para cargos importantes de la administración pública”, agregó.

Manifestó que en el PHD se mantiene ese ánimo “tomando en consideración que siempre hemos mantenido apoyo a las ejecutorias del presidente Luis Abinader y venimos haciendo acuerdos políticos con el PRM”.

Resaltó que el jefe del Estado y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, han mantenido una excelente relación política con el PHD.

