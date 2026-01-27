Petro ve EU debe devolver a Maduro sea juzgado Venezuela

Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

«Tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense», dijo Petro en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

Petro, que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que «bombardear a Caracas la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro» sino contra el país.

El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

El presidente colombiano enmarcó su pronunciamiento en una crítica al actual orden internacional y al papel de Naciones Unidas, al considerar, en línea con su homólogo de Estados Unidos, que el organismo atraviesa una «decadencia» por su incapacidad para detener conflictos como la guerra en Gaza.

EE.UU., Chile y Argentina tratan a colombianos «como esclavos»

El presidente de colombiano pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados «como esclavos y perros perseguidos por las calles».

«Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles», afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.

