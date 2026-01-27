Petro ve EU debe devolver a Maduro sea juzgado Venezuela
Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario.
«Tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense», dijo Petro en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.
Petro, que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que «bombardear a Caracas la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro» sino contra el país.
El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.
El presidente colombiano enmarcó su pronunciamiento en una crítica al actual orden internacional y al papel de Naciones Unidas, al considerar, en línea con su homólogo de Estados Unidos, que el organismo atraviesa una «decadencia» por su incapacidad para detener conflictos como la guerra en Gaza.
EE.UU., Chile y Argentina tratan a colombianos «como esclavos»
El presidente de colombiano pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados «como esclavos y perros perseguidos por las calles».
«Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles», afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.
MIRA HABER SI LA JUEZ SERA DELCY RODRÍGUEZ Y EL FISCAL SERÁ CANEL Y NO QUIERES TAMBIÉN QUE DE PASO EEUU LO DECLARE PRESIDENTE? QUE BUENA PELA CON UN CHUCHO DE ZUELA.
ESTE PE RR O TRAIDOR….PORQUE HAY QUE JUZGAR A MADURO..DE QUE SE LE ACUSA???DONDE ESTTAN LAS EVIDENCIAS???SI DE TRATARA DE DROGA ES PRECISAMENTE TU PAIS EL PRODUCTOR MAS GRANDE DROGA Y QUE QUIZAS TU EXPORTA HACIA EL PAIS QUE ADICTOS A LA COCAINA HAY.
AYER ESCRIBÍ ALGO SOBRE DARLE UN CHANCE A MADURO PARA QUE SE VAYA, CON SU GENTE , HACIA 🇻🇪RUSIA ,YA QUE EN VENEZUELA NI SE SIEMBRA NI SE PRODUCE COCAÍNA , Y SALE ,HOY, ESTE TIPO AGITANDO LA COSA , PARA ENFRIARSE CON TRUMP , Y NO SE ENTERA QUE EL EXPEDIENTE QUE TIENE EN 🇺🇸EE.UU ES MÁS EXTENSO Y COMPROMETEDOR QUE EL DEL MISMO MADURO .
El próximo eres tú.
Hahahahahaha…….que ameno este presidente. Solo le falto decir que el juez debe ser Diosado Cabello y la cupulta chavista. Que buena pela eh……
JAJAJAJA JAJAJA JAJAJAJA TIENES TODA LA RAZÓN