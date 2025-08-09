Persiste reclamo de poner fin al consejo presidencial de Haití

Miembros del Consejo Presidencial de Haití

Puerto Príncipe, 9 ago.- Los reclamos para que el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) desaparezca persisten hoy en el país caribeño.

El gobierno es acusado de ineficiencia, por actuar de manera lenta ante la violencia de las pandillas, la corrupción y la crisis socioeconómica.

Los firmantes del Acuerdo del Caribe protestaron contra el CPT y propusieron una nueva alternativa para sacar al país de esta crisis multidimensional.

Varias organizaciones sociales y políticas insisten en que el CPT luego de más de un año de entrar en funcionamiento sigue sin implementar los puntos previstos en el Acuerdo del 3 de abril.

Dicho documento le encomendó al mencionado aparato político restablecer la seguridad y organizar elecciones generales en 2025, entre otros compromisos.

El CPT incumplió y las organizaciones sociales y políticas consideran que dicha estructura es un fracaso, por lo que deben retirarse del poder.

«Podemos ver a diario que la situación de seguridad en el país está empeorando, la población sin salida, y es esencial reemplazar a estos hombres con otro gobierno interino», comentó un simpatizante del Acuerdo del Caribe citado por el diario Le National.

Los miembros del Acuerdo del Caribe propusieron un nuevo gobierno de dos cabezas, con un presidente directamente del Tribunal de Casación y un primer ministro.

Este nuevo gobierno tendrá que tener una estrategia bien definida para liderar el país.

La misión será restablecer la seguridad en todo el territorio nacional, la paz y la estabilidad, además de organizar elecciones generales democráticas.

of-am