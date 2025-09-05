¿Persecución o realidad? (OPINION)

La decisión del cuñado del ex presidente Danilo Medina, Maxy Montilla Sierra, de devolver al Estado más de 3,000 millones de pesos, dos mil millones en efectivo, luego de un acuerdo con el Ministerio Público, pone de manifiesto la magnitud del saqueo a que fueron sometidos los fondos del erario en los gobiernos del PLD.

Estas operaciones delictivas se realizaban en base a negociaciones fraudulentas perpetradas por compañías creadas por los familiares cercanos al ex presidente, cuyo hermano Alexis Medina Sánchez, fue condenado, recientemente, a siete años de cárcel, por el mismo expediente denominado Antipulpo.

Esta decisión del cuñado del expresidente invalida las acusaciones externadas por este en el sentido de que el gobierno había desarrollado, a través del Ministerio Público, una persecución contra su familia por razones políticas, y la defensa del diputado Gustavo Sánchez quien ahora considera que Medina fue sorprendido en su buena fe.

La verdad es que se hace cuesta arriba aceptar que una persona de la experiencia y capacidad política de Danilo Medina, quien en su rol de presidente se suponía el ciudadano mejor informado por los diferentes organismos de seguridad del Estado, permaneciera ajeno a las diabluras y ostentación de riquezas mal habidas, de sus más cercanos familiares y colaboradores.

JPM-AM