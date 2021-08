Periodista revela aeropuerto de Punta Cana operó sin contrato por 30 años

Esteban Rosario

SANTIAGO.-El aeropuerto de Punta Cana operó sin contrato por casi tres décadas, y su contrato se aprobó en la transición Leonel Fernandez-Hipolito Mejia, dijo el periodista Esteban Rosario, en su programa Detrás de la Noticia que transmite Tele Unión.

Describió los detalles del contrato, desconocidos por la población en general y sobre todo, por los residentes en la provincia La Altagracia.

“Desde que se inventó el teléfono inteligente, ya no hay formas de hablar mentiras, ya no hay formas de que usted pueda esconderse ni esconder nada; porque eso ya no se llama celular, eso es un multimedia, es televisión, es grabación, es periódico, es palabra escrita, es video, es computadora, es todo; es un multimedia. Y ahora hay dos cosas que usted no puede hacer con el celular, hablar mentiras, ni esconderse en ninguna parte del mundo, porque con eso lo grabamos donde quiera que usted esté, lo subimos a las redes y usted está preso. Y si habla mentira, usted queda como un mentiroso”, indicó Rosario.

Y a seguidas agregó: “Digo esto porque hace unos días yo denuncié a un abogado muy famoso amigo mío, de Santo Domingo, que publicó en prensa escrita que el contrato del Aeropuerto de Bávaro era ilegal, porque había sido aprobado con una resolución durante el periodo de transición de Danilo Medina y Luís Abinader. Pero supongamos que fuera aprobado en cualquier otro periodo de transición; hasta las 10 am del 16 de agosto los presidentes y los funcionarios tienen facultad jurídica para emitir resoluciones y decretos; ahora, ese no es el problema, eso es una mentira del tamaño del cielo a la tierra, porque ahora yo descubrí que el aeropuerto de Punta Cana cuya empresa se llama Corporación Aeroportuaria del Este, presidida por el cacique del Este, llamado Frank Rainieri, se aprobó en el periodo de transición un mes antes de juramentarse Hipólito Mejía. Pero como ustedes saben que yo no hablo tonterías, yo hablo con documentos, yo hablo con vídeos”.

“Yo tengo el documento donde dice que, el Estado dominicano está debidamente representado en este documento por el presidente de la Comisión Aeroportuaria, ingeniero Diandino Peña, dominicano, mayor de edad, soltero, funcionario público, portador de la cédula 001-00976-1 domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional. En virtud del poder especial, número 280-2000, de fecha 4 de julio del 2000, (un contrato hecho en plena transición porque las elecciones habían sido en mayo), otorgado a estos fines por el honorable señor Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reina, quien en lo adelante y para fines del presente acuerdo se denominará el Estado Dominicano y, de la otra parte, Corporación Aeroportuaria del Este, compañía organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio de establecimiento principal en la Avenida Abraham Lincoln #160 en Santo Domingo, debidamente representado por su presidente Frank Rainieri”, comentó el periodista.

Y enfatizó: “Mire lo que dice ahí, el poder especial que le entregó Leonel Fernández a Diandino Peña, fue el 4 de julio del 2000 a un mes de Hipólito Mejía juramentarse como presidente de la república en el período de transición, pero al final ese contrato se firmó entre la Comisión Aeroportuaria de Diandino Peña representando a Leonel Fernández y al Estado Dominicano, ese contrato se firmó seis días después, o sea, el 10 de julio del año 2000, exactamente un mes y seis días antes de Hipólito Mejía juramentarse como presidente”.

of-am