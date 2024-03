El periodista Salvador Holguín responde a Rodríguez Marchena

Salvador Holguin

SANTO DOMINGO.- El periodista Salvador Holguín puso en entredicho recientes datos de supuestas encuestas ofrecidos por Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de comunicación del candidato presidencial del PLD Abel Martínez, según los cuales a lo interno del partido morado éste supera con tres puntos al candidato presidencial del PRM y actual presidente de la República, Luis Abinader.

Holguín dijo que estos datos, en vez de beneficiar al Candidato del PLD, lo que hacen es darle «una estocada inmerecida», hundiéndolo y sacándolo de competencia antes del 19 de mayo.

Alegó que si con los mismos «se está confirmando que ni los peledeístas van a votar por Abel y que la mayoría lo hará por Abinader, a pesar de éste pertenecer a un partido contrario».

Holguín, quien es un empresario de la comunicación, indicó que Abel Martínez debería aplicar a Rodríguez Marchena la conocida frase: «Así no me defienda compadre, que me hace daño».

