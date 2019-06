Periodista Huchi Lora opina reelección DM “parece derrotada en este momento”

SANTO DOMINGO.- El periodista Huchi Lora expresó este jueves que la reelección del presidente Danilo Medina “parece derrotada en este momento” en que las cosas se le han complicado.

“Lo cierto que es que no tiene los votos” para reformar la Constitución de la República a fin despejar el camino para su respostulación, a pesar de que (el diputado) Elpidio Báez esté diciendo lo contrario.

Recordó que en agosto del 2018 Medina dijo que a mas tardar en marzo de este 2019 definiría este asunto y sin embargo pasó, no sólo ese mes, sino también abril, mayo y prácticamente junio sin que lo haya hecho.

“Es decir, él tenía un plan que le indicaba a él que en marzo él tendría eso resuelto, y no lo tiene resuelto; lo cierto es que no lo tiene resuelto, no tiene los votos”.

Lora emitió estos criterio en el programa televisivo El Día, que conduce por Telesistema junto a los comunicadores Javier Cabreja y Amelia Dechamps.