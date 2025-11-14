Periodista Claudine Nova ofrece charla “Estilo con estrategia”

Marny Beltré, Claudine Nova y Andria Colón.

SANTO DOMINGO.- La imagen puede abrir puertas que no te imaginabas, pero también tiene el poder de cerrar oportunidades que merecías, porque habla antes de que digas una sola palabra.

Con esta premisa inició la charla “Estilo con estrategia: la imagen como herramienta de negocio”, impartida por la comunicadora y asesora de imagen Claudine Nova, en una tarde dedicada a mujeres con un “pop up” de venta de ropa de su closet, mercancía de la tienda “Marny’s Closet” y el testimonio de Andria Colón, una exitosa dueña de negocio que dio un salto de fe al dejar su trabajo fijo para emprender.

“Verse bien no es superficialidad, es estrategia, no es vanidad, es comunicar sin hablar. Es contarle al mundo quién eres, qué representas y qué pueden esperar de ti, solo a través de tu presencia.

Enfatizó que al hablar de imagen muchos piensan en ropa, maquillaje o accesorios, pero va mucho más allá de eso, “es la suma de: postura, lenguaje corporal, colores, armonía, coherencia, presencia digital y la forma en que eliges presentarte al mundo”, dijo Nova.

Y agregó: “Tu estilo puede ser tu aliado estratégico, tu socio silencioso, tu mejor representante. Cuando lo usas con intención, tu presencia habla el lenguaje del éxito, antes que cualquier currículum o carta de presentación”.

Un grupo de atentas mujeres escucharon a Nova, quien resaltó que no se trata de imitar, ni de vestirse para gustar, “se trata de descubrir tu identidad, proyectarla con coherencia y comunicar con intención, porque cuando tu imagen y tu mensaje están alineados, el impacto que generas es inmediato. Y no se trata solo de verte bien, sino de que tu presencia refleje la mujer que eres y la profesional que quieres ser”.

Dijo que los tres pilares del estilo son: identidad, intencionalidad y congruencia, todo con el eje fundamental de que el estilo estratégico no requiere gastar una fortuna, porque “no se trata de marcas caras, se trata de coherencia, detalles y propósito”.

Al final de la charla, celebrada en las instalaciones de Nenox Academy, fueron sorteados regalos de los patrocinadores: productos para el cabello Ylena, Flor Fit Ropa Deportiva, Marny’s Closet, Scape Estética, Ambar Molina Lashes, Nenox Academy y Le Joyería.

Las invitadas disfrutaron de una tarde con buena música, brindis de cava, los sorteos y la interesante charla sobre estilo.

of-am