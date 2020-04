“Peregrino” dice en 2014 no pidió la reelección; en PP no se invitó a nadie

Mildomio Adames

SANTO DOMINGO.- El “peregrino” Mildomio Adames, quien encabezó una multitudinaria movilización de personas en Puerto Plata, negó categóricamente que en 2014 él realizara una marcha para promover la reelección del presidente Danilo Medina.

También reveló que en su jornada del domingo recibió en todo momento el apoyo de militares de Puerto Plata y aclaró que todas las personas que participaron en la misma lo hicieron por iniciativa propia, no por “invitación” de nadie.

Entrevistado por los conductores del programa “El Rumbo de la Tarde”, que se difunde por una emisora local, Adames, quien es artesano y reside en Villa Altagracia, aseguró que no tuvo propósitos políticos la jornada que él realizó la semana pasada y que culminó en el litoral de la ciudad atlántica.

Explicó que el domingo inició su recorrido en la capital cumpliendo “un mandato de Nuestro Señor Jesucristo”, ya que desde el 2019 él ha estado advirtiendo de que la epidemia que venía, como consta en un video que está en las redes sociales.

Señaló que por este motivo él hizo otras dos actividades similares en el 2019: una desde Elías Piña hasta el Palacio Nacional, en Santo Domingo, y otra hacia la residencia del merenguero Fernando Villalona, en Loma de Cabrera.

Indicó que ahora recibió instrucciones de Dios de que tomara un madero y lo depositara en el mar de Puerto Plata.

Aclaró que él realizó su jornada con fines religiosos, no políticos, cumpliendo “un mensaje de Dios” y no sabía que en el camino hacia Puerto Plata se iba a “aglomerar tanta gente” que aparentemente “tenía ansia de que se le llevara solución” al problema actual.

Adames, quien se expresa en un lenguaje rústico que evidencia su falta de formación educativa, dijo que estaba convencido de que una vez depositara dicha cruz en el mar “la epidemia iba a ir recogiéndose de nuestro país dominicano y de muchos países del mundo”.

Recibió colaboración de militares

“Yo iba debajo de los mandatos militares, cuando yo llegue al túnel me dieron entrada a Puerto Plata, todo el tiempo me dieron su entrada”, enfatizó.

“Es decir”, agregó, “que nunca fue cuestión política ni mucho menos fue intencionalmente aglomerar tanta gente, sino la gente según iba escuchando los mensajes que yo le estaba pidiendo a Dios para que levante esa epidemia”.

Alegó que las personas se fueron uniendo a su marcha, “dando a entender que solamente Dios tenía fuerzas para levantarnos esa epidemia”.

No se le pidió a nadie que asistiera

Aclaró que “en ningún momento se le pidió a nadie” que le acompañara, pero a medida que él pasaba por los pueblos, la gente le esperaba fuera y él en cada caso pedía que se hincaran y pidieran a Dios perdón y misericordia para que la enfermedad desapareciera.

“Pero jamás se invitó a nadie, eso no fue intencional político ni intencional mío porque yo soy un mendigo de Villa que lo que hace es trabajar mi artesanía y no creo que Puerto Plata se va a mover con un hombre que no le ha dado un peso”, enfatizó.

Indicó que si le hubieran dejado llegar solo, él también lo hubiera hecho para cumplir con ese mandato de Dios.

“Eso no ha sido político, intencional, ni que fue invitado a nadie, el que llegó ahí llegó porque el quiso, ni por invitación de nadie”.

Sobre la “reelección” de Danilo

Respecto a la versión de que una vez él hizo un “peregrinaje” en favor de la reelección presidencial, exclamó: “Yo nunca hablé de reelección de Danilo; el que hablado de esa reelección ha hablado de un encargo político, y ha hecho un montaje. Yo nunca hablé de ningún político; el que ha hecho su montaje sobre eso, entonces le deberá dar mucha cuenta a Dios”.

El programa “El Rumbo de la Tarde” es conducido por el médico Ricardo Nieves, el escritor Andrés L. Mateo, la abogada Leyla Mejía Roldán, el periodista Domingo Páez y el político Rafael -Fafa-Taveras.