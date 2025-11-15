Pentatlón Moderno obtiene clasificación a los Panam 2027

Desde la izquierda, Kenny Núñez, los pentatletas José Ozoria, Karina Fermín, Gabriel Domínguez y Marcelo Derouville, en Argentina..

SANTO DOMINGO.- El Pentatlón Moderno de República Dominicana obtuvo sus primeros dos clasificados a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en el recién concluido Campeonato Panamericano de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, del 6 al 9 del presente mes.

Con el pase a la final de los atletas Gabriel Domínguez y Karina Fermín, la República Dominicana se afianzó para los juegos más importantes del Continente Americano.

Los dirigidos por el entrenador nacional Kenny Núñez Veras ocuparon la cuarta posición en la competencia de relevo de género masculino, donde vieron acción José Ozoria y Gabriel Domínguez, enseñando el potencial de Quisqueya.

En el Campeonato Panamericano de Buenos Aires participaron 12 países y más de 40 atletas en la rama masculina y unas 34 féminas.

La delegación en Argentina estuvo integrada por los pentatletas Gabriel Domínguez, José Ozoria y Karina Fermín, así como los oficiales Kenny Núñez Veras y Marcelo Derouville.

Domínguez recibe indumentarias

El dirigente Kenny Núñez Veras entregó este viernes varias indumentarias deportivas al pentatleta Gabriel Domínguez, punta de lanza del equipo dominicano para los Juegos Bolivarianos.

Las indumentarias entregadas a Domínguez son un par de tenis para competencia, juggles y gorro para natación, medias de esgrima y visera para un mejor enfoque a la hora de hacer el Láser Run.

Curso Taller en La Vega

Este fin de semana Kenny Núñez y la Asociación Vegana de Pentatlón Moderno impartirán el segundo curso taller de Pentatlón Moderno para profesores de educación física y dirigentes deportivos, viernes y sábado, concluyendo el domingo 16 con el tercer Biatle Escolar.

