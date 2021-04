Pensionados directivos del Colegio de Periodistas aún siendo empleados

El peculado no es la única falencia de nuestros gobiernos. También las inequidades son asomos de injusticias que discriminan, y no armonizan con la retórica de los que nos gobiernan.

En su primer discurso de rendición de cuentas el presidente, Luis Abinader, casi se fue de bruces en elogios y agradecimientos a la denominada diáspora que envía remesas. Sus expresiones concitaron estruendosos aplausos de los presentes.

Pero a juzgar sobre el hecho de que, recientemente el gobierno pensionó a 44 periodistas dominicanos dejando fuera a los del exterior, en nuestro caso, de Nueva York, parece que para el mandatario los colegiados de esta urbe no somos esforzados ni remesamos ni hemos fortalecido la economía del país. No merecemos ningún tipo de agradecimiento.

Y que nadie nos venga con el cuento de que Abinader, no estaba enterado de que fuimos marginados de esos beneficios. En un país más presidencialista que nunca ante la presencia de cualquier movimiento, no es verdad que no sabía quiénes son y dónde están localizados los periodistas pensionados.

Que tampoco se diga que no estaba informado de que serían pensionados directivos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), aun siendo empleados del gobierno y con un status económico muy holgado. Esto, aparte de que se pensionó a gente que hasta hace poco no calificaba para ser colegiada.

Aunque el decreto 108-21 dice que las pensiones ascienden a unos 40 mil pesos, no es por descuido ni distracción que no aparecen todos los pensionados, ni se citan a los beneficiados con el monto de dinero que recibirán. Sólo aparecen los números de sus cédulas electorales, en la recortada lista.

Las injustificadas exclusiones de periodistas veteranos neoyorquinos, nos dicen que, de algún modo, Abinader es un mandatario justo según sus caprichos y particularidades de observar las que son inconsistencias ejecutivas.

Como hemos dicho anteriormente, las desigualdades hacen tanto daño como sustraer los recursos del Estado. Al igual que todos los gobiernos anteriores, el que encabeza el actual mandatario, de alguna forma coincide con los que fueron otros actos injustos y licenciosos.