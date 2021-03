Peña Guaba defiende desmonte de programas creados por la pandemia

SANTO DOMINGO.- El coordinador general del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, defendió el desmonte de los programas de ayuda creados para proteger a la población de los efectos socioeconómicos de la pandemia de coronavirus.

Recordó que dicha asistencia tenía un carácter temporal, a tal punto que la primera medida dispuesta por la administración de Danilo Medina fue por un periodo de tres meses que fue ampliado por el anterior gobierno.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Peña Guaba explicó que Abinader extendió esos programas por cuatro meses: de agosto a diciembre, y luego los prorrogó hasta abril.

Dijo que «es casi insostenible en el tiempo y el espacio para el Gobierno mantener los subsidios, porque. de ser así, las autoridades solo se dedicarían a pagar nóminas, servicios de la deuda y ese tipo de asistencia social».

“Ciertamente, ha habido un recorte, pero es de la gente que estaba temporal por los efectos de la pandemia, no de quienes estaban incluidos hace tiempo en el parque de Solidaridad que tenía 800 mil tarjetas”, aclaró.

Agregó que «también se está haciendo un arqueo, porque había casa donde todo el mundo tenía tarjeta, y por lo tanto, no es justo que eso suceda». «Lo que se persigue es dejar a esas familias con tarjeta, pero no para todos los miembros, se procederá a repartirlas a quienes no la tienen y, en consecuencias, no hay un desmonte en ese sentido».

“Pero es cierto, habrá una reducción importante, porque era un mecanismo temporal, que no tenía carácter de permanencia”, enfatizó.

jt/am