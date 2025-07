El Arte de Ganar Elecciones en Tiempos de Saturación Política

El autor es comunicador productor y asesor político. Reside en Santo Domingo

Vivimos una era política en la que ya no se gana con discursos largos ni promesas genéricas.

Hoy, el poder no se conquista gritando más fuerte, sino conectando mejor. El votante del siglo XXI no busca solo propuestas, busca experiencias. No vota por nombres, vota por historias en las que se vereflejado.

A lo largo de años acompañando procesos electorales en diferentes niveles, he comprobado que el éxito de una candidatura no siempre depende del carisma, ni siquiera de los recursos económicos. He visto cómo una estrategia mal planteada derrumba campañas millonarias, mientras que una narrativa bientrabajada convierte a un desconocido en figura nacional.

La política moderna es una mezcla sofisticada de ciencia, emoción, tecnología y calle. Ya no basta con saber qué decir; es vital saber cómo, cuándo, dónde y a quién decirlo. No es lo mismo un mensaje para redes sociales que uno para un mitin; no es igual hablarle a los jóvenes de barrio que a los empresarios de un club social. Y sin embargo, muchos siguen aplicando el mismo libreto para todos los públicos.

He tenido la oportunidad de ver campañas internacionales que parecían perdidas desde el principio, y seguir paso a paso a equipos que transformaron la percepción pública con acciones sencillas, pero poderosamente dirigidas. Lo que marcó la diferencia no fue la suerte, ni el dinero, ni una maquinaria política: fue el enfoque estratégico.

Hoy, con el auge de las plataformas digitales, la exposición masiva es posible para cualquiera. Pero no basta con aparecer, hay que destacar. Y eso solo se logra con un relato auténtico, visualmente potente y emocionalmente creíble.

Un relato que nazca del candidato, pero que se construya pensando en el ciudadano.En los procesos electorales a los que he estado vinculado y en los que he seguido paso a paso con amigos exitosos estrategas internacionales , aprendí que el verdadero liderazgo no se impone, se construye. Que una buena estrategia no debe imponer una imagen artificial, sino revelar lo mejor de la esencia del aspirante. He visto cómo un candidato inseguro de su tono de voz logra emocionar multitudes con una historia bien contada. He visto líderes que jamás imaginaron dar un discurso memorable, y terminaron ovacionados, no por su oratoria, sino por la verdad que transmitieron.

Lo más gratificante ha sido ver cómo algunos aspirantes descubren su verdadera identidad política en el proceso. Cuando comprenden que ser genuinos no significa ser improvisados, y que el rigor técnico no está reñido con la emoción. Que una buena campaña no es solo táctica, es también humana.

Algunos me han preguntado cómo se logra esa alquimia. Y la respuesta nunca es una fórmula secreta, sino la suma de muchas disciplinas: análisis sociopolítico, psicología de masas, estética visual, lenguaje emocional, dominio digital y mucha observación.

Quien aspire a un cargo público hoy necesita más que buenas intenciones. Necesita método. Necesita a su lado un equipo que vea lo que otros no ven, que escuche lo que la calle murmura y que traduzca eso en acciones coherentes. He aprendido que los mejores resultados no se obtienen cuando el candidato intenta parecer lo que no es, sino cuando se convierte en la mejor versión de sí mismo.

Porque ganar una elección no es solo vencer al adversario. Es ganarse el respeto, la emoción y la confianza del pueblo. Y eso se construye con estrategia, sensibilidad y visión de futuro.

A quienes sueñan con ser presidentes, senadores, diputados o alcaldes, les dejo una reflexión sincera: el camino no es sencillo, pero cuando se recorre con inteligencia, autenticidad y una buena guía, el destino se alcanza.

En la política de hoy, el talento solo no basta. Lo que hace la diferencia es la capacidad de convertir ese talento en un liderazgo visible, creíble y votable. Esa es la verdadera ciencia del éxito electoral. Y es también, con humildad, la que he dedicado años a estudiar, perfeccionar y aplicar en cada oportunidadque la vida me ha permitido servir desde la trinchera estratégica.