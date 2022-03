Película «Perejil» estrenará en Festival de Cine de Miami

MIAMI.- El director dominicano José María Cabral estrenará este próximo domingo 06 de marzo su nueva película «Perejil», en el Festival de Cine de Miami.

En esta producción, el multipremiado guionista reconstruye la matanza de haitianos ordenada en 1937 por el dictador Rafael Trujillo, la cual se conocer históricamente como «masacre del perejil».

En una entrevista a la agencia de noticias Efe, el también productor, se devuelve al «pasado oscuro, xenófobo y racista» de los haitianos en República Dominicana, cuyos coletazos aun persisten según contó.

«Fue una orden xenófoba y racista», afirmó el director sobre la ejecución, «por la que en pos de «blanquear» a la población, llegaron a morir incluso dominicanos de raza negra o mulatos».

Cabral destacó una de las intenciones detrás de la filmación es que se visibilice el tema de la masacre debido a que no es «tema de discusión» en las escuelas hoy en día y que en su país pareciera que «no hay interés en entender lo sanguinaria que fue la dictadura de Trujillo», cuya figura aún tiene unos cuantos seguidores.

«Hay una idea de poder esconder nuestra xenofobia, de no querer ver ese pasado oscuro, xenófobo y racista que se respiró en esa época y aun existe, aunque no al mismo nivel. Tiene que ver con no querernos ver a nosotros mismos y a nuestro pasado», explicó el director.

Sobre la película

José María Cabral decidió contar la historia a través de los ojos de una joven haitiana llamada Marie, quien está casada con un dominicano y esperando un hijo de él. La historia se desarrolló en la época de 1937, en la que en ese entonces el dictador Trujillo, ordenó la matanza.

El estreno se estará celebrando simultáneamente en la República Dominicana.

La historia

El sangriento hecho en el que murieron más de 10 mil personas se denominó como la «Masacre de Perejil» debido a que en ese entonces los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y pedían aquellos que sospechaban eran de procedencia haitiana, que pronunciaran esa palabra,y a quienes no lo hicieran bien los ejecutaban.