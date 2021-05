Peggi Cabral: Fidel tuvo todo listo para venir a funerales de Peña Gómez

Peggi Cabral

SANTO DOMINGO. – La primera visita que pudo haber realizado al país el extinto presidente cubano Fidel Castro fue para participar en los actos fúnebres de José Francisco Peña Gómez, de cuyo deceso se cumplen este lunes 23 años.

Así lo reveló este domingo la viuda del líder perredeista, Peggi Cabral, quien recordó el deseo que tenía el comandante cubano de despedir a su amigo fallecido, pero no lo hizo por recomendación de su seguridad, basado en la presencia multitudinaria de personas en el sepelio.

Doña Peggy, como les llaman sus íntimos, sostuvo que cuando Castro vino al país. en agosto de 1998, para participar en la XV Cumbre de los Países No Alineados (Noal), la primera visita que realizó fue a su casa, ocasión que aprovechó para entregarle una carta escrita por Peña Gómez días antes de morir.

Entrevistada en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada domingo por Teleradio América, doña Peggi dijo que en la misiva, su esposo le sugería a Castro “aperturar, abrir su país al mundo”.

“Peña le planteó al presidente Castro que como gran líder mundial y lo sería más si abría su país políticamente”, sostuvo, al tiempo de señalar que el texto completo de la carta estaba contenido en su libro.

Fallecimiento de Peña

La compañera sentimental del líder mundial de la Internacional Socialista, recordó con nostalgia el último instante de vida de Peña Gómez, afirmando que cuando se disponían ir a la clínica para conocer su estado gripal que le afectaba, “el me miró y me dijo ay, pegguita.. sonrió y se fue”.

También recordó que el día anterior a su partida 9 de mayo consultó la situación electoral del PRD con la mercadóloga Ana María Acevedo, la que le dijo que todo marchaba bien, aunque en Baní se necesitaba un refuerzo.

“Así, aunque era candidato a síndico de la capital, se comprometió ir allá, donde pronunció su último discurso”, hizo una gran caravana y reforzo el liderazgo local, rememoró.

Dijo que en la agenda del líder perredeista estaba su participación de sendas caravanas en San Cristóbal y la capital, “pero decidió en horas de la mañana ir a su casa de cambita a descansar y me pidió que lo representara en la primera actividad y cuando regresaba de allí, también quiso que lo hiciera en la segunda”.

Fue al terminar la actividad de la capital cuando recibió una llamada para que regresara a la casa de Cambita, porque él no se sentía bien. “Al llegar, me dijo que lo acostara, vi que no se estaba sintiendo bien, por lo que me comunique con el doctor Rafael Lantigua, quien aconsejó llevarlo a la clínica”.

Recordó que en ese momento llegó el doctor Frank J Thomen, quien compartió la idea de Lantigua de llevarlo a la clínica, pero me dijo que no iría sin antes hablar con doña Milagros Ortíz, Hatuey de Camps y Tony.

Traté de comunicarme con todos, pero no conseguí a ninguno, finalmente le dije no lo conseguimos, hablamos después desde la clínica, lo ayudo a ponerse la camisa y en ese momento “el me mira, y me dijo ay, pegguita… se sonríe y se fue”. Si a las 10 de la noche.

Recuerdo que cuando yo llegue a cambita lo primero que me dijo llámate ahora mismo, quiero que empiecen a pasar el spot Yo los Perdono, eso fue antes, minutos antes, de todo lo sucedido

Los reformistas primero

“Como a los 15 minutos después de morir Peña Gómez, a las 10:20 PM, llamó el doctor (Joaquín) Balaguer, que quería Peña Gómez fuera a las 10:00 AM del lunes, para anunciarle su respaldo a la sindicatura del Distrito Nacional. Le dije que lamentablemente, éste había fallecido minutos antes”, afirmó.

Dijo que fue por esa llamada que los reformistas fueron los primeros en llegar a la casa de Cambita. “Roberto Santana, que estaba en la zona, se presentó de inmediato, se sentó en el piso y se puso a llorar”.

Sostuvo que, a partir de ahí, antes de la medianoche, la casa y la carretera a Cambita se llenaron de vehículos y velas encendidas en señal de duelo.

Al país llegaron los principales líderes de la Internacional Socialista, entre otros, Rubén Berríos, Luis Ayala, Felipe González…

Actos recordatorios 23 aniversario del fallecimiento del Dr Peña Gomez

Entre los actos de recordación con motivo del 23 aniversario de su partida este lunes 10 de mayo, su viuda dijo que en horas de la mañana del lunes será depositada una ofrenda floral en su tumba del cementerio Cristo Redentor y a las 4 de la tarde otra en la estatua situada en la casa nacional del PRD en la avenida Jiménez Moya.

La continuación de la agenda será con dos conferencias desde el local nacional del PRD acerca de sus ejecutorias en favor de la democracia dominicana y el mundo, que serán transmitidas vía zoom a los dominicanos residentes en el país y el exterior.

Los expositores serán Alberto (Chico) Despradel, sobre las vivencias que durante años sostuvo con el líder, referentes a distintos tópicos, pero de manera especial el panorama internacional.

“La otra conferencia la pronunciará el compañero Juan Santos, quien hablará sobre cómo valora la nueva generación los aportes del doctor Peña Gómez a la consolidación del sistema democrático.

La Revolución de Abril

Otro aspecto tratado por la viuda Peña Gómez fue el intento de algunos sectores de borrar la importante participación de su esposo en la Revolución de Abril, iniciada el 24 de ese mes en 1965, con la convocatoria hecha al pueblo a lanzarse a las calles en respaldo de los militares constitucionalistas, por Tribuna Democrática.

Refirió que temiendo que ese tipo de actitud se estaba gestando entre sus enemigos políticos, queriendo decir que estuvo apartado de los acontecimientos, “meses antes de fallecer, estando en Miami, comenzó a escribir un libro sobre su papel en ese evento patriótico”.

“Como no lo pudo terminar, la parte que escribió se la entregamos a un amigo que se comprometió a terminarlo, pero hasta ahora no lo ha hecho… espero que lo haga”, adujo.

Solidario

Peggy además resaltó la labor internacional desarrollada durante décadas, dando a conocer la lucha democrática del pueblo dominicano, a través de la Internacional Socialista.

“En la Internacional Socialista, Peña Gómez fue un personaje a seguir, por haber sido un incansable defensor de los principios democráticos y los líderes americanos y europeos, cada vez que algunos de estos necesitaban de su solidaridad”, sostuvo la dama.

Indicó que esa solidaridad del líder perredeista le fue reconocida por el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, en uno de sus libros.

Síguenos en las redes twitter facebook instagram