PC demanda JCE constituya unidad de control financiero de los partidos políticos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) el cumplimiento del art. 66 de la Ley No. 33-18 que demanda el establecimiento de una unidad especializada de control financiero de los partidos para garantizar la exhaustiva administración, supervisión y transparencia del financiamiento político.

En un comunicado, la entidad considera que, a días del inicio oficial de la precampaña, con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular, la JCE no tiene las disposiciones normativas e instrumentos para regular los ingresos y gastos que realicen los precandidatos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para las actividades y proselitismo interno, a fin de garantizar que no ingrese dinero sucio y que no excedan los límites o topes establecidos.

“La JCE tiene la responsabilidad de la supervisión de los recursos públicos y privados que reciben las organizaciones políticas, por cuanto, está en la obligación de poner en funcionamiento la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que tendrá la facultad de verificar la legalidad y legitimidad del financiamiento político; además podrá comprobar que todos los sistemas internos de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se encuentren en funcionamiento”, expresa.

Indicó que la Unidad Especializada de Control Financiero deberá iniciar los procesos de fiscalizar la distribución interna del fondo, presentada en el presupuesto anual de dichas organizaciones y avanzar con urgencia en la elaboración de normativas, formularios, catálogos de manejo de cuentas para los reportes de gastos de precampaña de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de los candidatos, que permitan regular el uso de fondos públicos y la prevención de lavado de activos.

En 21 años se han destinado más de $14 mil millones

Participación Ciudadana desde su Observatorio al Financiamiento Político en la República Dominicana, registró que desde el 1998, fecha en que se aprobó el financiamiento público a los partidos políticos, la sociedad dominicana ha financiado a los mismos con un monto que asciende los 14 mil millones de pesos dominicanos, de los cuales el 80% ha sido destinado a tres partidos: PLD, PRD y PRSC; y para el 2019, a cuatro: los tres antes mencionados y el PRM. Ver cuadro de Financiamiento, por años, desde el 1998 al 2019:

“La opacidad ha sido la regla y sucede que una parte significativa de ese dinero, en una sociedad pobre y vulnerable, son utilizados por una parte de la oligarquía partidaria, para fines personales, es como decir, la apropiación de lo legal, para fines personales, para fines clientelistas y eso es corrupción”, manifestó.

Identificó que el PLD, en los últimos 15 años, no realizó su rendición de cuentas en el 2012 ni en el 2016. El PRSC, lo hizo en el 2012, pero no en el 2016.

