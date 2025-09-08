Paredes considera «barbaridad» gobierno no construya escuelas

Melanio Paredes

SANTO DOMINGO.- Melanio Paredes, ex ministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), opinó que el actual gobierno no haconstruido «ni una sola» aula del año 2022 al 2025 por lo que hay actualidad un déficit de 6 mil, lo cual consideró como «una barbaridad».

“Lamento mucho que al presidente de la República, Luis Abinader, no le están informando lo que está pasando en el sector educación”, declaro Paredes en el programa Hoy Mismo, de acuerdo a una reseña de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Aclaró que no es el PLD quien dijo que hacían falta 6 mil aulas en el país, sino Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, en el acto de lanzamiento que hizo el ministro de Educación en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y al que él (Paredes) asistió como invitado en su calidad de ex ministro.

“En ese acto, Herrera dijo que estaban construyendo 1,100 aulas antes de comenzar el año escolar, pero que había un déficit de 6 mil aulas”, agregó Melanio Paredes.

El ex ministro de Educación se refirió también a los 309,612 jóvenes y adolescentes que, según dijo, ni estudian ni trabajan, conocidos popularmente como «los nini», en edades comprendidas entre los 15 y 24 años.

Dijo que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, no puede justificar la pobre planificación con que se montó el año escolar 2025-2026 sobre la base de la improvisación.

Dijo que en 7 mil planteles había que colocar 130 mil docentes, 2 millones de alumnos y 105 mil empleados administrativos para que garantizaran un espacio agradable. “Eso requiere un esfuerzo de planificación porque si no se planifica va a ocurrir lo que efectivamente ocurrió”.

of-am-sp