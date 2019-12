Para que el derrame económico se vea: el plan inverso

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.



Todos los políticos prometen en elecciones. Después de ganarlas, la espera y las decepciones se elevan y se convierten en epidemia continua

¿Por qué?

Porque la sociedad de consumidores en la que vivimos es por naturaleza deseante e impaciente. Todos quieren todo ya, pero no todos logran lo que aspiran, lo que genera focos de conflicto permanentes que llegan hasta los lugares más inesperados y desafían una y otra vez a los gobiernos y funcionarios de turno.

Sobran las evidencias empíricas para apreciar lo que sucede cuando se pretende complacer a todos, o distribuir lo que no hay. Un nuevo gobierno debería estudiar la implementación de un plan económico que bien podría considerarse un “derrame inverso” con controles. En lugar de dinamizar la economía de “arriba hacia abajo”, la idea es hacerlo en el sentido contrario: “de abajo hacia arriba”.

Por Ej. el lanzamiento de una tarjeta alimentaria que llegará a 5 millones de hogares con alta fragilidad estructural, a partir de bases de datos de la DGII y la ADESS, administradora de subsidios, a gente que reporte mensualmente de qué vive y que no tenga activos de más de $150 mil pesos a su nombre, vía declaración jurada avalada por 2 testigos, es un comienzo.

Primero enrolar gente depurada de quintiles 1 y 2 ante DGII y darles seguimiento para evitar mentiras, cumple 2 objetivos y permitiría resolver necesidades muy básicas no en base a ser del partido, sino de su diaria realidad y amplia base contribuyentes para captar informales, no inscritos Es esperable entonces que el mercado de consumo masivo -alimentos, bebidas, cosmética y limpieza- vuelva a recuperar volumen de ventas de manera progresiva. Especialmente si se considera que estos productos representan cerca del 50% del gasto de los hogares de los estratos más bajos La otra pata del plan es generar herramientas para crear consumo anticipado. En otras palabras, crédito.

Por ahora se especula con una estable tasa de referencia 4.5% por parte del Banco Central, que debería revisarse después de elecciones otorgándoles a los bancos los mecanismos para que puedan concretarla, lo que favorecería tanto a las pymes como al comercio de bienes durables. Efecto sobre créditos

Crear programa de microcréditos prácticamente a tasa de interés baja menor de 7%, que abarcaría al 40% de la población y que irá por fuera del sistema bancario, es otra opción. Monte Piedad, financieras PYMES y Estado, servirán esa población.

La conjunción de ambos factores -más capacidad productiva y un canje de deuda a tasa altas por otra a tasas muy bajas- les permitiría, si todo sale bien a comercios chicos a volver al mercado de crédito en un tiempo no muy largo, impulsando así las ventas de electrodomésticos, indumentaria, motos y construcción o reparación del hogar, entre otros rubros. La lógica del programa puede intuirse de un modo bastante claro, creo que debemos considerarla.

Idea es ponerle plata en el bolsillo a quienes integran la base de la pirámide social, y de ese modo aceitar un flujo de dinero que iría, tal la idea del “derrame inverso”, de abajo hacia arriba.

¿Funcionará?

Mientras las políticas del Consenso de Washington proponían acotar al máximo la injerencia del Estado en la economía para que las fuerzas del mercado generaran la riqueza que “derramaría” luego hacia los sectores populares, sus detractores señalaban que eran precisamente los fallos del mercado los que impedían traducir la teoría en la práctica.

El “derrame no derramaba” o al menos no lo hacía en la medida esperada.

Treinta años después, lo que está en profundo debate en el mundo es cuál debe ser la injerencia del Estado en la economía, no tanto si debe haber alguna o no.

Aun los gobiernos con inclinaciones de carácter más liberal y el propio Fondo Monetario Internacional reconocen que es necesaria la presencia del Estado para atender las fragilidades sociales de los grupos más vulnerables. Cada político escoja su plan. Yo sigo estudiando opciones. El pueblo decidirá

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.