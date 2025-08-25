Pantoja derrota a O&M y logra tercer triunfo consecutivo LDF

SAN CRISTOBAL. El Club Atlético Pantoja consiguió su tercera victoria de la temporada al imponerse 1-0 sobre O&M FC, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol.

El colombiano Fabricio Moreno, al minuto 33, marcó el único tanto de un encuentro en el que los Guerreros generaron varias ocasiones de peligro. Sin embargo, los postes y la falta de precisión en la definición mantuvieron con vida al conjunto universitario hasta el final del compromiso.

La acción del gol nació en los pies del guardameta Alessandro Baroni y, tras doce intervenciones consecutivas de sus compañeros, fue culminada con gran calidad por Moreno, reflejando el crecimiento en el juego colectivo del cuadro guerrero.

Adolfo Monsalve, director técnico del Club Atlético Pantoja, destacó la importancia del triunfo ante un rival de peso en la competición.

En la quinta fecha de la LDF, Pantoja visitará a Jarabacoa FC el viernes 29 de agosto, a las 4:00 p. m., en el estadio Junior Mejía de Jarabacoa.

