Panorama político luce indefinido faltando 140 días para elecciones

Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández

Faltando 53 días para las elecciones municipales del 16 de febrero y 144 para las presidenciales y congresuales del 17 de mayo, el panorama electoral dominicano luce indefinido. No se puede descartar aún a ninguno de los candidatos.

Está a la delantera LUIS ABINADER, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Ello se debe a que el gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se dividió y las partes han estado concentradas en organizar sus menguadas y dispersas fuerzas. Es así como el candidato del PRM ha estado corriendo solo.

Atributos: El es un profesional de la economía, con figura no contaminada, voz nasal fuerte y aspecto tan rígido que a veces da la impresión de ser un sacerdote jesuita. A pesar de que tiene 52 años, aparenta más edad. Ofrece cambio en todos los órdenes. Le han favorecido recientes alianzas con empresarios y profesionales las cuales han dado una indiscutible solidez a su candidatura.

Obstáculos.- 1) El PRM no luce con estructuras sólidas (se desconoce quiénes son los miembros de sus comités central y político ni los directivos de sus frentes de masas, si es que los tiene). 2) Los dirigentes de esta entidad, con excepción de Ignacio Paliza, Carolina Mejía y Faride Raful, son casi todos políticos cansados, algunos públicamente cuestionados. 3) Mucha gente sigue considerando que él (Abinader) carece de magnetismo y está concentrándose en hacer críticas y demostrar “triunfalismo”. (NOTA: Abinader debe cuando antes variar su discurso, ser insistente en sus ofertas electorales, ser menos rígido y demostrar que tiene en su entorno un equipo capaz de tomar las riendas del Estado. Debe dejar el triunfalismo y tener más en cuenta de que está en una carrera electoral, en la que hay otros corredores que, por las razones que fueren, pueden alcanzarle y hasta superarle).

GONZALO CASTILLO ha podido superar, al menos parcialmente, el impacto negativo de la división que hubo en el PLD. (Ya quienes simpatizan con Leonel Fernández se fueron hacia el nuevo Partido Fuerza del Pueblo, creado por este último, y más o menos se han estabilizado las aguas).

Atributos: Con el rostro parecido a un vaquero del Oeste, Gonzalo a su favor el hecho de que: 1) El PLD es el partido más organizado del país, 2) Cuenta con los recursos del poder y una buena maquinaria electoral, 3) El tiene el endoso del presidente Medina, cuya sagacidad nadie pone en duda, 4) Tiene buen parecido físico, 5) Realizó una buena labor en el Ministerio de Obras Públicas, 6) Mantiene una buena estrategia. Sin mucha alharaca la semana pasada (no se sabe en base a cuál negociación) los tres principales líderes sindicales del país, Gabriel del Río, Rafael Abreu y Jacobo Ramos, endosaron su candidatura por entender que es el único que promete aumento de sueldos y otros beneficios a los trabajadores. Ahora Gonzalo trata de conquistar a los jóvenes votantes y moradores de pueblos, ofreciendo a los primeros un programa denominado “El Primer Empleo”, y a los segundos “más cuartos y más empleos”. Acaba de dar otro golpe de efecto al publicar en la prensa los nombres de un grupo de profesionales y técnicos que están elaborando su programa de gobierno.

Obstaculos: 1) El es un candidato atípico en el que están ausentes los atributos que han caracterizado a sus antecesores, 2) Una mayoría lo considera un títere del Presidente Medina y 3) Mucha gente está hastiada del PLD debido a los muchos años que tiene ejerciendo el poder y a los escándalos en que algunos de sus miembros se han visto envueltos. (NOTA: A Gonzalo le conviene seguir aplicando estas estrategias pero exhibir en su entorno a figuras nuevas, frescas y no contaminadas).

LEONEL FERNÁNDEZ tiene a su favor que: 1) Todo el mundo lo conoce pues ha sido tres veces presidente de la República y se sabe lo que es o no capaz de hacer. 2) Tiene una obra de gobierno qué exhibir, 3) Es el mejor orador y más capacitado de todos los candidatos, 4) Es el político dominicano que desata mayores pasiones, positivas y negativas, 5) Es el único con un programa de gobierno ya elaborado, que pone énfasis en el desarrollo de las provincias.

Obstáculos: 1) Carece aún de una estructura partidaria sólida, 2) Ha perdido impulso debido a la indefinición respecto a si puede o no ser candidato. 3) Es el aspirante con mayor número de adversarios. NOTA: Es muy posible que si Fernández recibe un fallo favorable del Tribunal Constitucional, pueda en poco tiempo fortalecerse y colocarse en condiciones de competir con ímpetu en el proceso electoral.

RAMFIS DOMÍNGUEZ TRUJILLO es el más joven de los aspirantes presidenciales (49 años). A pesar de que ha residido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, es un gran conocer de la realidad dominicana y un buen expositor, que emana magnetismo. Aunque parezca paradójico, su principal atributo es que es nieto del fallecido dictador Rafael L. Trujillo.

Obstáculos: 1) No cuenta con una estructura partidaria organizada y ni siguiera conocida (en este sentido ha dado dado mensajes de confusión pues primero se vendió como candidato del Partido de la Esperanza Dominicana, luego como candidato independiente, luego del Partido Demócrata Institucional y finalmente del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (hace tres semanas él mismo reveló diferencias con la dirigencia de esta última entidad). 2) Es el más nuevo de todos candidatos presidenciales y mucha gente no lo conoce y 3) No muestra un discurso coherente y organizado.

Panorama podría cambiar

Por las razones anteriores es que no se puede descartar aún a ninguno de los candidatos. A partir de enero, cuando cese la “tregua navideña”, el panorama electoral dominicano podría cambiar. El éxito o fracaso de los actuales aspirantes dependerá de una serie de circunstancias. No necesariamente el resultado de las elecciones municipales influirá en las elecciones presidenciales y congresuales.

