Panamá: Apresan dominicano mató uno en accidente tránsito

PANAMA.- Un dominicano de 20 años fue imputado de la muerte en un accidente de tránsito de un adulto mayor de 64 años en el distrito de La Chorrera.

La Sección contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró que un juez de garantías legalizara la aprehensión y ordenara la detención provisional de este individuo.

El caso por el que será juzgado ocurrió la madrugada del 19 de agosto, en la avenida Mariano Rivera. El imputado conducía un sedán negro e impactó al adulto mayor, quien manejaba una bicicleta.

El dominicano intentó evadir su responsabilidad y decidió darse a la fuga; sin embargo, fue aprehendido en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján, luego de que las unidades de la Policía Nacional le dieran seguimiento con el apoyo de las cámaras municipales de La Chorrera y Arraiján.

Al momento de la aprehensión, se corroboró la placa mostrada por el conductor y coincidió con la descripción de las cámaras de videovigilancia que captaron el hecho. No se reportó si este hombre conducía bajo los efectos del alcohol. El vehículo presentaba un golpe en la parte frontal y el vidrio delantero roto.