Padres firman al dominicano Miguel Andújar por un año

Andújar no recibe muchas bases por bolas, pero es uno de los mejores de la liga a la hora de hacer contacto con la pelota. También tiene algo de potencia, aunque es poco probable que recupere el nivel que lo llevó a terminar segundo detrás de Shohei Ohtani en la votación para Novato del Año de la Liga Americana en 2018. Conectó 27 jonrones esa temporada y no volvió a alcanzar doble dígitos hasta que bateó 10 la temporada pasada.

of-am