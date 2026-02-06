Padres firman al dominicano Miguel Andújar por un año
SAN DIEGO.- Los Padres han llegado a un acuerdo por un año con el veterano jugador de cuadro y bateador designado Miguel Andújar, según informaron fuentes a MLB.com.
El club aún no ha confirmado el acuerdo, que asciende a US$4 millones, según informó Mark Feinsand de MLB.com. Además, Andújar podría recibir hasta US$2 millones adicionales en bonificaciones por rendimiento.
Andújar, quien cumplirá 31 años en marzo, bateó .318 con un OPS de .822 la temporada pasada con los Atléticos y los Rojos. Sin embargo, se perdió más de un mes por una distensión en el oblicuo y solo pudo jugar 94 partidos. Andújar jugó en primera base, tercera base y jardín izquierdo, pero lo más probable es que en San Diego se desempeñe como bateador designado y bateador emergente.
¿CÓMO ENCAJA ANDÚJAR CON LOS PADRES?
Uno de los temas más comentados del FanFest de los Padres del sábado fue que el nuevo mánager, Craig Stammen, haya dicho que visualiza a Gavin Sheets como el primera base titular del equipo. Sheets jugó la temporada pasada como bateador designado habitual y también en el jardín izquierdo cuando los Padres lo necesitaban. Solo fue titular en primera base en 11 ocasiones.
Ahí es donde entra Andújar.
Se espera que sea el bateador designado titular contra lanzadores zurdos. También podría alternar con Sheets en la primera base, con Sheets descansando contra los zurdos. Esto, en teoría, permitiría a los Padres incluir a otro bateador diestro, como por ejemplo Luis Campusano, en su alineación.
Sin embargo, como señaló Stammen el sábado, el puesto de bateador designado será casi con seguridad rotativo, incluso con Andújar en el equipo.
“Probablemente sea un puesto que mantendremos abierto durante toda la temporada, para poder darle un día libre a Manny [Machado] como bateador designado, a Xander [Bogaerts], a Fernando [Tatis Jr.], a [Ramón] Laureano, a [Jackson] Merrill”, dijo Stammen. “Creo que es una estrategia para mantener a estos jugadores un poco más frescos durante la temporada”
QUÉ ESPERAR DE ANDÚJAR
Será interesante ver si Andújar logra ganarse un puesto como titular contra lanzadores diestros. Su OPS de .986 contra zurdos la temporada pasada fue 227 puntos superior a su marca contra derechos. En definitiva, podría estar compitiendo con el también recién llegado Sung-Mun Song por el último puesto disponible en la alineación titular (contra lanzadores derechos, claro. Andújar debería ser titular regularmente contra zurdos).
Si Andújar sale del banco (¿cuándo lo hará?), sin duda tendrá oportunidades para batear como emergente. Siempre se ha destacado en ese rol, registrando un OPS de .833 en su carrera como suplente.
Los números de Andújar la temporada pasada fueron impresionantes. Y, claro, probablemente estén un poco inflados debido a los enfrentamientos favorables que tuvo constantemente. Pero también se adapta bien al Petco Park, donde los bateadores diestros que suelen conectar la pelota hacia el jardín izquierdo a menudo son recompensados.
Andújar no recibe muchas bases por bolas, pero es uno de los mejores de la liga a la hora de hacer contacto con la pelota. También tiene algo de potencia, aunque es poco probable que recupere el nivel que lo llevó a terminar segundo detrás de Shohei Ohtani en la votación para Novato del Año de la Liga Americana en 2018. Conectó 27 jonrones esa temporada y no volvió a alcanzar doble dígitos hasta que bateó 10 la temporada pasada.
