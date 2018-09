Pablo Ross habría admitido ante esposa haber abusado sexualmente de hijastra

SANTO DOMINGO.- El mercadólogo y comunicador Pablo Ross supuestamente admitió ante su esposa haber abusado de su hijastra.

La esposa de Ross dijo que enfrentó al hoy acusado de abuso sexual contra una menor que “mi hija me dijo que la tocaste sexualmente y le hiciste insinuaciones sexuales”.

Declaró que la respuesta de su pareja fue: es cierto lo que ella te dijo.

Según los interrogatorios realizados por el Ministerio Público, ese día, la madre de la niña sacó a Ross de la casa, lo envió a vivir donde su madre y días después presentó la acusación de incesto, la cual es sustentada por el padre de la menor.

“Las niñas estaban en casa y le dije que debía hablar algo con él, pero que debía dormir fuera, entonces nos fuimos a casa de su mamá. Una vez allí, le dije. Y al verse descubierto, él dijo que estaba arrepentido, que su comportamiento había sido totalmente inadecuado y que estaba en disposición de asistir a tratamiento”, declaró la señora cuyo nombre se omite para proteger la integridad de la víctima.

Dijo que Ross le prometió que enmendaría el error, pediría perdón y se trataría clínicamente.

Menor declara Ross la manipulaba y la amenazaba

La hijastra declaró en el tribunal que Ross la manipulaba y amenazaba con detarla ante su madre por “cosas indebidas” que él sabía ella hacía con su novio.

“Él me estaba como manipulando por algo que él sabía que yo había hecho, pero mi mamá no. Él me estaba enseñando una conversación en su celular de él con mi novio, yo estaba parada con su celular en la mano, yo tenía un ‘romper’ corto (enterizo corto), como a mitad de los muslos, mientras yo miraba la conversación, me subió el romper con las manos y como que me sobó en el cachete de las nalgas, yo lo que hice fue moverme, pero no me salió decirle nada”, comentó la menor de 16 años en el interrogatorio con el Ministerio Público.

Conforme el expediente, la situación que Ross conocía sobre la menor es que un día su novio fue a visitarla tarde en la noche, ella bajó a verlo y Ross se percató. Después de la visita, su padrastro le envió un mensaje al novio de la adolescente.

Los padres de la menor pidieron que Ross sea apresado y que “pague hasta las últimas consecuencias legales por sus acciones cometidas contra su hija”.

“Las cosas empezaron a subir de nivel, antes eran conversaciones y besos en los pies, ahora eran conversaciones mayores y los besos más sensuales en el cuello. Un día, no recuerdo por qué, pero se lo comenté a mi novio, y a partir de ahí empecé a tomar consciencia, porque yo lo veía como algo normal, yo decidí que lo iba a parar, pero cuando llegaba el momento, me quedaba frisada”, expresó la adolescente.

Agregó que en una ocasión, estaba usando un romper y Ross le insinuó que se había masturbado pensado en ella.

“Una vez que estábamos en el parqueo en el carro de él esperando que mami bajara, me dijo que si yo sabía la impresión que le había causado un romper que yo tenía puesto un día que me fui a la playa con mis amigas. No era el mismo romper del que había hablado, este era más corto, y me dijo que se había masturbado en tres ocasiones”, indicó.

Dijo que hace poco “le dije que él tenía una esposa, y yo era la hija de su esposa. Esa conversación ha sido lo que más me ha marcado”, expresó.

