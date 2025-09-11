P. RICO: Tribunal decidirá si acoge acuerdo con César El Abusador

SANTO DOMINGO.-Un juez del Tribunal Federal de Puerto Rico decidirá el 23 de octubre si acoge o no el acuerdo entre la Fiscalía Federal y César Emilio Peralta (César El Abusador), quien se declaró culpable de narcotráfico internacional.

Peralta, quien, a cambio de una pena reducida, admitió haber traficado cargamentos de drogas desde República Dominicana hacia Puerto Rico, fue extraditado de Colombia a Puerto Rico el 22 de diciembre de 2021.

En Puerto Rico, Peralta llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal, que habría solicitado una condena de cinco años de cárcel por cargos de tráfico de drogas, conspiración y lavado de activos bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que sea enjuiciado en República Dominicana por otros delitos, ya que por haber sido extraditado desde Colombia y no desde territorio dominicano, no se procedió al desistimiento de los cargos criminales en su contra.

Peralta abandonó República Dominicana a finales de 2019, luego de percatarse de una investigación en su contra para ejecutar su arresto.

Aunque logró escapar a Colombia, las autoridades dominicanas desmantelaron la red criminal que dirigía y que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de dinero.

El tratado de extradición con Estados Unidos establece que no pueden ser entregados dominicanos con causas pendientes en la justicia dominicana, por lo que se suele pedir el desistimiento de cargos.

Pero en el caso de Peralta ese procedimiento no fue necesario, ya que fue Colombia que lo entregó a la justicia estadounidense.

