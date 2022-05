P. RICO: Hallan causa para arresto contra expolicía mató dominicanos

SAN JUAN.- Un juez determinó en la tarde de hoy, domingo, causa para arresto contra un hombre de 44 años por ser el sospechoso de asesinar a dos hermanos tras una discusión entre vecinos en Río Piedras, informó el Departamento de Justicia.

A Frank M. Rivera Saldaña le impusieron una fianza de $900,000 luego que le radicaran seis cargos, incluidos dos por asesinato en primer grado y tres por violaciones a la Ley de Armas.

Al sospechoso también le radicaron un cargo adicional por tentativa de asesinato, puesto que el individuo apuntó y disparó contra otro hombre que estaba en el lugar, pero no logró herirlo, según El Nuevo Día.

Justicia informó que el imputado “no cualifica para una fianza diferida”, por lo que, al no poder prestar el monto fijado en su totalidad, sería ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Dennis Beltré Vargas, de 40 años, y Neisibi Beltré Vargas, de 27 años. Ambos son de nacionalidad dominicana, confirmó la agencia de justicia del país.

Frank M. Rivera Saldaña enfrenta varios cargos, entre ellos, por asesinato y tentativa de asesinato.

Música a alto volumen

El crimen ocurrió cerca del mediodía de ayer, sábado, en un callejón de la intersección entre las calles Siracusa y Dos de las parcelas Hill Brothers, en Río Piedras.

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas estaban en su residencia cuando Rivera Saldaña se les acercaría y sostendrían una discusión. Acto seguido, el imputado, utilizando un arma de fuego, les realizó múltiples disparos.

En la escena, falleció Dennis; mientras, Neisibi fue transportado al hospital del Centro Médico en Río Piedras, donde murió mientras recibía atención médica.

El teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía, informó previamente que los primeros agentes que llegaron a la escena arrestaron a Rivera Saldaña.

“El sospechoso y las dos víctimas eran vecinos, y el sospechoso ya llevaba un patrón de discusiones previas con las víctimas”, resaltó Rivera Miranda, quien agregó que los dos occisos no estaban armadas.

Un primo del imputado, identificado como Ángel Luis López Saldaña, indicó que las múltiples disputas se relacionarían a que los occisos escuchaban música en volúmenes altos y descartó que fuera por xenofobia.

“El viernes pusieron musica por la noche. El sábado en la mañana no la habían apagado. No justifico (lo que paso). Entiendo que había unos agravantes que ocasionaron la situación. Personalmente, no tenemos nada (con la familia de las víctimas). Me atrevo a pedir perdón”, le dijo el familiar a Telenoticias, de Telemundo.

El juez que atendió el caso fue Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y pautó la vista preliminar para el próximo 13 de junio.

El caso fue consultado con el fiscal Ernesto Cabrera y el agente Javier Jiménez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, realizó la pesquisa inicial.