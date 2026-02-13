P. RICO: Capitán Fuerza Aérea RD enfrenta cargos narcotráfico

SAN JUAN.- Un capitán de la Fuerza Aérea dominicana y que además, se desempeñó como coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana, será extraditado a la Isla, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero.

El capitán Pedro José Espinal Arthur sería enviado a la Isla luego de que se allanara al proceso de extradición en su contra, incoado ante la Suprema Corte de Justicia el jueves 15 de enero de 2026.

Según el periódico Listín Diario, al militar dominicano se le imputan seis cargos vinculados al tráfico de cocaína y lavado de activos.

Espinal Arthur ha sido acusado por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, asociación delictuosa para poseer con intención de distribuir más de cinco kilos de cocaína, o de una sustancia que contenía cocaína, ayudar y facilitar a otros en la posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína y ayudar y facilitar a otros el lavado de instrumentos monetarios.

Las acusaciones federales contra el militar dominicano datan del 31 de enero del 2024. Espinal Arthur ostentó el rango de capitán de la Fuerza Aérea hasta el 2023 y se desempeñó como coordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana hasta mayo de 2024.