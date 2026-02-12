Osvaldo Jiménez gana nacional Tenis de Campo Independencia

La premiación a Osvaldo Jiménez

SANTO DOMINGO.- El maeño Osvaldo Jiménez se coronó campeón del segundo torneo de tenis de campo nacional Independencia Open celebrado exitosamente en el San Diego campo club bajo la organización de la Asociación provincial de esa disciplina que encabeza el doctor Jonathan Castillo.

Almonte dominó la categoría C1 tras vencer en un partido bien cerrado al francomacorisano Cesar Arias con apretado score de 8-6 en un partido no apto para cardiaco que deleitó a los cientos de fanáticos que asistieron masivamente.

De su lado en la categoría C-2 Ramón Delgadillo de Santo Domingo venció al francomacorisano Martín García con marcador de 8-4 para llevarse el primer lugar de la exitosa justa deportiva.

Asimismo el capitaleño Rey Messon superó al romanense Victor Lilbeth con puntuación de 8-6 proclamándose campeón de la categoría C-3.

En la categoría C-4 el campeón fue el chileno Marcelo Minder que superó a Jesús Reyes de San Francisco de Macorís por la vía 8-4 en un partido que dominó desde el principio hasta el final.

En la rama femenina, en la categoría C-2, Dilenia Peguero derrotó a Bianny García con anotación de 8-2, ambas representantes de la ciudad del Jaya.

Además en la categoría C-3 femenina, la francomacorisana Mayelin Reyes venció a la mocana Bianca García 8-4 para alzarse con el título de esa modalidad.

Durante el evento se repartieron más de 50 mil pesos en premios metálicos, gracias al valioso respaldo de los patrocinadores Centro Médico Dr. Ovalle, Agua María, Constructora Lambertus, Kivents, Kaliz, Pure Bowl, café Santo Domingo, Brugal y Take N Go.

El prestigioso galeno Jonathan Castillo presidente de la Asociación de Tenis de Campo de la provincia Duarte tuvo a su cargo la entrega de los trofeos y premios en metálico de la exitosa justa deportiva donde participaron cientos de atletas de las principales provincias de la República Dominicana.

of-am