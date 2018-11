Osiris Guzmán niega haya recibido sobornos en la Fedofutbol

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), Osiris Guzmán, dijo este miércoles que no recibió sobornos ni revendió boletos de las Copas Mundiales de Fútbol de 2014 y 2018.

“No es cierto que haya recibido sobornos, que haya revendido entradas, ni que me haya lucrado en perjuicio del fútbol Dominicano, del mismo modo que no era ni es cierto que hubiera falsificado documentos, como me acusó la Cámara de Investigaciones y de cuya acusación la propia FIFA me consideró no culpable”, dijo Guzmán en un comunicado de prensa.