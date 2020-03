Organizaciones se unifican para alertar sobre la diabetes

NUEVA YORK.- La Asociación Medica Dominicana, la Coalición Mexicana, el Club de Leones Nueva York Impacto y Healthfirst unificaron esfuerzos para presentar la Conferencia Internacional “La Diabetes en nueva York”, como parte de un programa educativo que viene desarrollando las tres entidades procurando orientar a la ciudadanía de este Estado sobre esa enfermedad.

El acto, realizado en el Nac Salon 1/203 de City College of New York, fue aperturado con la invocación a Dios para que bendijera el encuentro a cargo de Juan Mota y posteriormente la doctora Iris López de City College of New York, el doctor Francisco Roa de la AMD, el doctor Jairo Guzmán de la Coalición Mexicana, y el empresario Ramón Mejía, del Club de Leones Internacional “New York Impacto, procedieron a dar la bienvenida.

Posteriormente, los panelistas invitados procedieron a realizar sus exposiciones enfocadas desde diferentes puntos ofreciendo a los asistentes a la conferencia una panorámica bien amplia sobre la enfermedad.

En ese sentido la doctora Carmen Lázada, reconocida endocrinóloga, participó con una orientadora exposición apoyada en diapositivas donde analizó la diabetes en la población infantil y adolecente siendo tan impactantes los datos ofrecidos que el público presente se animó a realizar preguntas relativas a lo expuesto.

De su lado el doctor Eric Díaz, Coordinador de Investigación I de la Columbia University de Nueva York, habló en forma detallada sobre los síntomas y tratamientos de la Diabetes alertando sobre las causas que la origina, como puede ser evitada y la forma ascendente en que afecta a las personas.

En tanto el doctor Salomón Angulo, de la Coalición Mexicana, presentó a los asistentes un cuadro con detalles de la investigaciones que permanentemente vienen desarrollándose para enfrentar la terrible enfermedad.

La licenciada Josana Tonda habló sobre la prevención de la Diabetes en la Ventanilla de la Salud, entidad a la que representa, el cual es un programa que busca facilitar el acceso de los inmigrantes mexicanos a los servicios de salud y al mismo tiempo generar una cultura de prevención, información y participación en materia de salud que lleve a prevenir enfermedades.

En la jornada médica educativa hicieron acto de presencia personalidades representativas de entidades estatales, así como representantes de delegaciones de países extranjeros en los Estados Unidos de Norteamérica.

of-am