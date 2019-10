Oposición en Haití rechaza comisión para facilitar diálogo nacional

Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Varias figuras de la oposición en Haití rechazaron este miércoles la comisión designada por el gobierno para conducir los debates del diálogo nacional, que lleven a la resolución de la crisis.

De acuerdo con el senador Sorel Jacinthe, antiguo aliado gubernamental, actualmente no es posible el diálogo con el jefe de Estado, Jovenel Moïse, y lo instó a abandonar el poder lo antes posible.

También la conocida plataforma Sector Democrático y Popular objetó la propuesta del Palacio Nacional, y señaló que no tiene credibilidad.

«Ya hemos puesto nuestras miras en el Día Nacional de Movilización, el viernes 11 de octubre», escribió en su cuenta en Twitter el abogado y portavoz del Sector, André Michel.

Agregó, además que los principales líderes de la oposición no aceptarán reunirse con un comité destinado al «fracaso».

La víspera, Moïse designó una comisión de siete personalidades, entre las que destaca el exprimer ministro Evans Paul, y aseguró que hará todo lo posible para retomar la estabilidad y el progreso socioeconómico y político.

Sin embargo, los opositores insisten en la renuncia inmediata del presidente, al que acusan también de malos manejos de los fondos públicos, apoyados en un informe del Tribunal Superior de Cuentas.

La manifestación convocada para el próximo viernes debe llegar a las inmediaciones de la residencia presidencial en esta capital, «para recoger su carta de renuncia», aseguró Michel a la prensa.

Desde mediados de septiembre, se intensificaron las protestas antigubernamentales en Puerto príncipe, y otras ciudades, y según datos oficiales durante ese mes perdieron la vida cinco personas y otra treintena resultó herida.

Sin embargo, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, registró 17 fallecidos y caso dos centenares de lesionados, durante los días de movilización.

Este miércoles decenas de manifestantes desfilaron por Petion Ville, centro comercial tras el terremoto de 2010, en una improvisada protesta, donde no se reportaron actos violentos.

