OPINION: Una oportunidad para Ydanis Rodríguez

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “errar”, que viene del latin errāre, como: no acertar algo , f altar a alguien, no cumplir con lo que se debe y andar vagando de una parte a otra. Agreguemos a esto que “errar es de humanos y rectificar es de sabios”.

Hago este introito para recordar a todo el que quiere satanizar y crucificar al aspirante a Defensor del Pueblo Ydanis Rodríguez que no se debe juzgar por errores cometidos, porque como dicen por ahi “a cualquiera se le muere un tío.

No pretendemos defender lo indefendible, pero mucho menos juzgar y comentar de forma vulgar y pueblerina el accionar de quien representa por segundo período a una gran parte de hispanos, y por qué no decirlo, a casi todos los dominicanos, como concejal en la Gran Manzana, como están haciendo muchos que no pasan de “blogueros” con poca o ninguna calidad moral.

Hemos visto cómo muchos pseudocomunicadores, periodistas y locutores de origen dominicano se estan dando a la mal sana tarea de detractar al aspirante a la defensoría del pueblo, de lo que algunos consideran error político, mirando solo el lado oscuro de Ydanis, sin darle la oportunidad de demostrar que puede hacer muchas cosas desde el cargo que aspira en beneficio de todos.

Esta práctica de algunos “comunicadores” ya se está interpretando como chantaje barato por mandaderos que se esconden detrás de estos tontos útiles que saben tan poco de la política vernácula, que a veces hasta la misma palabra la escriben mal en las notas que difunden en los medios promoviendo ataques infundados contra un político que tiene una carrera ascendente como Ydanis Rodríguez.

Es oportuno el momento que se nos presenta a los dominicano una vez más de seguír escalando peldaños y demostrar la capacidad que temenos en cada puesto que logramos llegar y dejarnos de estár de mezquinos.

Debemos apoyar a uno de los nuestros que durante su carrera política se ha enfocado en la defensa de los más vulnerables, por lo que abogamos por una oportunidad para Ydanis.​