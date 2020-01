OPINION: Sobre la exaltación de Tomás Castro, a Ramón Pina Acevedo

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

Preliminar

Son protagonistas de este trabajo, los doctores en derecho, Tomás Castro, Ramón Pina Acevedo y Martínez, Vincho Castillo, y personajes e instituciones antitrujillistas. De ellos, a manera de pinceladas, reseño lo siguiente:

Tomás Castro es un talentoso abogado dominicano que a mí me cae de maravilla. Actualmente, de él tengo noticias, que es de los pocos abogados que ejercen el derecho con honestidad. Ver a este jurista en sus alocuciones, me encanta: es histriónico, locuaz, jocoso, directo y desenfadado. Por otro lado, esas intervenciones suyas, además de entretenidas, resultan magistrales por lo ilustrativo de su contenido. Aclaro, al señor Castro no tengo el placer de conocerlo personalmente.

Los doctores Vincho Castillo y Ramón Pina Acevedo, son dos figuras trujillistas de pura cepa, mente y corazón, que han sabido de leyes tal vez como ningún otro dominicano, pero que nada saben de justicia, principalmente si se trata de justicia social, puesto que sus avatares jurídicos y políticos estuvieron al servicio de la tiranía de Trujillo y del balaguerato, concomitantemente sirviendo a los intereses de las clases dominantes y explotadoras de nuestro pueblo. Dicho sea de paso, Pina Acevedo es primo cercano del difunto Trujillo. Hecha esta aclaración, pasamos al tema de hoy.

1 – El 25 de noviembre del pasado año 2019, en el programa Revista 110 que dirige el Dr. Julio Hazim (un hombre de Danilo), el Dr. Tomás Castro dio a conocer que está promoviendo un comité gestor para que al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se le ponga el nombre del jurista trujillista, Ramón Pina Acevedo. En esa ocasión, Castro expuso los méritos de ese jurista para ser merecedor de tan alta distinción.

2 – En la susodicha entrevista, Castro trae al tapete, la posibilidad de que el jurista Vincho Castillo, pueda oponerse a esa designación, pero a la vez, da razones por las cuales accedería a ese nombramiento. Claro, si Vincho objetara esa exaltación, seria únicamente porque en su fuero interno, es él quien se siente merecedor de tal homenaje. Pero bien…, la cosa es, que quiero señalarle al doctor Castro, que si seguimos el protocolo por el cual él justifica esa exaltación al jurista Pina Acevedo, por esas mismas razones, cabría galardonar a Vincho Castillo, puesto que en materia jurídica e ideología recalcitrantes, no veo diferencias entre ellos. En esas, de trujillistas, balagueristas y reaccionarios, ellos están mano a mano.

3 – El doctor Castro especifica que su pretensión la va a canalizar a través del Congreso de la República. Figúrese usted, apelar a semejante institución conformada en mayoría por dueños de bancas de apuestas, y por gente sin patriotismo y sin escrúpulos para dilucidar una propuesta que necesita de honestidad, decencia y dignidad, es algo que resultará en crucificar la verdad, la decencia y la justicia, porque se ha acudido al “Sanedrín”, con la agravante, de que habrá muchos pilatos que se lavarán las manos ante la comisión del crimen.

4 – Cuando yo tenía como veinte años, visité en Ciudad Nueva la oficina del doctor Ramón Pina Acevedo; allí, siendo yo un joven con ideas antitrujillista y revolucionarias me encontré con el espectáculo, para mi surrealista, que del muro detrás del sillón donde el doctor Pina Acevedo se sentaba, pendía espléndido y orgulloso, un enorme retrato del “generalísimo Trujillo”. ¡Figúrese usted, que buen ejemplo de patriotismo y civismo le inducía este hombre a la juventud dominicana con esta manifestación del más acendrado y orgulloso trujillismo! Y si hablamos de las “epopeyas trujillistas” de Vincho, ahí es que la puerca retuerce el rabo.

5 – Toda esta narrativa es para explicarle al doctor Tomás Castro, que Ramón Pina Acevedo y Vincho Castillo, no tienen los méritos éticos, ni en lo político, ni en lo jurídico, para que sean merecedores, de que el mayor ícono de Justicia de nuestra patria sea bautizado con el nombre de alguno de ellos. Ya lo dije anteriormente, ellos dos, nunca han sido juristas defensores de las causas sociales de nuestro pueblo, sino, empleados a sueldo de los enemigos del pueblo. Con este prontuario, sería una injusticia y una vergüenza, que los dominicanos honremos a estos trujillistas confesos, inmortalizándolos con distinciones que no se merecen, ni por asomo.

6 – Cierto, “El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva”, debe dársele un nombre, pero entiendo, que en el país existen numerosos juristas luminarias, que son merecedores de este reconocimiento. Por ejemplo, sería tanto mejor si para esa distinción pensáramos en un Fabio Federico Fiallo Cabral, Américo Lugo, Héctor Cabral Ortega, Jorge Blanco, José Oscar Viñas Bonnelly, Julio Ibarra Ríos, Héctor Sánchez Morcelo, Manolo Tavares Justo, Minerva Tavárez Mirabal, Mirian Germán Brito, etc., juristas estos, que se destacaron por su alto sentido ético y social y por sus luchas por nuestro pueblo. Muchos de ellos se dedicaron a defender en los tribunales de forma gratuita a las personas que eran apresadas por motivos políticos en plena era de Trujillo y del balaguerato, mientras Pina Acevedo y Vincho Castillo, al contrario, fueron colaboradores y parte de aquellos regímenes nefastos. En este punto le recuerdo al doctor Castro, que para un pelotero ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, no basta con solo el récord que muestre el desempeño excelente de que se trate, ya sea como bateador, pícher, etc., sino, que esos galardones, obligatoriamente tienen que ir acompasados de virtudes y conductas morales y cívicas acendradas.

6 – Para impedir la concretización de susodicha designación al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, yo invito a las organizaciones cívicas, patrióticas y antitrujillistas, como la Fundación Manolo Tavárez, la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, la Fundación Héroes del 30 de Mayo, la Fundación Hermanas Mirabal, la Fundación Héroes de Cayo Confites y Luperón, la Fundación Testimonio, así como también al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), a las asociaciones de abogados como ADOMA, a los partidos políticos progresistas, a los periodistas y demás profesionales éticos, que tomen carta en este asunto, y que en consecuencia, fijen su posición sobre la propuesta de marras, apadrinada por el doctor Tomás Castro.

8 – En los últimos 20 años, es decir en los gobiernos del PLD, la sociedad dominicana ha sufrido una inversión de valores, cuyos efectos son visibles, en la degradación moral y cívica que actualmente se evidencian en la conducta de nuestro pueblo y de sus gobernantes canallas. Estos 20 años han tenido como caldo de cultivo la continuación del trujillismo sin Trujillo. El Consejo de Estado posterior a Trujillo, fue presidido por Rafael F Bonnelly, un Trujillista. Balaguer fue el alter ego de Trujillo y gobernó 22 años. Leonel, es lógico que el trujillismo haya calado y deformado su ser, puesto que su hogar primario fue el que le brindó su padre, un teniente que estuvo de chofer al servicio de Ramfis Trujillo hijo, y de Luis José León Estévez, además, sus actuaciones díscolas y antipueblo lo incriminan como profeso de la doctrina de aquel sátrapa. Y para remate, el ex presidente Hipólito Mejía fue otro hijo confeso de esa dinastía macabra, y por demás, hasta pariente de esos demonios. En este contexto, los individuos que se quedaron con las empresas de Trujillo, también eran trujillistas. Y la mayoría de los jerarcas militares que han reinado después de ajusticiado Trujillo, también han sido trujillistas. Y después de muerto Trujillo, figuras sobresalientes del trujillato, han ejercido cuotas importantes de poder, como son los casos de Leonardo Matos Berrido, Euclides Gutiérrez Félix y del mismo Vincho Castillo. O sea, el trujillismo siempre ha estado presente entre nosotros.

9 – Una muestra de la omnipresencia de esa plaga maligna en nuestra patria, lo constituye el hecho de que ahora tenemos a un nieto de Trujillo aspirando a presidente de nuestro país, con un discurso oportunista anti-haitiano y pregonando que su abuelo fue un gran ser humano. Esto ha llegado tan al colmo, que en New York donde vivo por muchos años, el Instituto Duartiano de los Estados Unidos, se ha atrevido a invitar a este Ramfis a pronunciar el discurso central en la juramentación de las nuevas autoridades de este instituto para el periodo enero de 2020 – enero de 2222. Ese discurso no será posible por la rabiosa oposición de la diáspora dominicana. A esta trujillizacion, se le suma la aspiración del doctor Tomás Castro de ponerle el nombre de un reconocido trujillista al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Es como revolcarnos una y otra vez en el mismo fango.

9 – En esta reedición del trujillismo, si Dios no mete su mano para ayudar a nuestro pueblo, tendremos redivivo el trujillismo directo y en vivo. Entonces, si las cosas siguen como van, Ramfis D Trujillo, será Presidente, aún siendo un nacional norteamericano. El primo de Trujillo, doctor Ramón Pina Acevedo, será exaltado, poniendo su nombre al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Angelita Trujillo, regresará al país triunfante como una Sultana. Las fotos de Trujillo, Radhamés, Ramfis hijo, Petán, Doña Julia, José Trujillo Valdez, Pipí Trujillo, y de todos los Trujillo serán puestas de nuevo en las paredes del Palacio Nacional y en las oficinas públicas, y a lo mejor, hasta en nuestras casas será obligatorio ponerlas como en antaño. También veremos los ministerios y los departamentos dirigidos por los familiares de Johnny Abbes García, Cariaco de la Rosa Luciano, Francisco Villeta, (Cholo), Rafael Villeta (Fello), Emilio Estrada Malleta, Candelario Torres Tejada, José Manuel Alcántara, Alicinio Peña Rivera, Clodoveo Ortiz, Félix W Bernardino, Minerva w Bernardino y por todos los descendientes de los calieses y demás asesinos de la dictadura de Trujillo y Balaguer.

10 – En la susodicha entrevista que el doctor Tomás Castro sostuvo con Julio Hazim en el programa Revista 110, reveló que había leído el libro “Cartas a Evelina” del médico y literato dominicano Francisco Moscoso Puello. Según sus propias palabras, ese libro, aparte de ilustrarlo, lo conmocionó, pues para sorpresa suya, esa obra escrita en el 1913, narra una situación social, que 107 años después permanece inalterable. Yo también he leído ese monumento literario varias veces, y lo hago desde que tuve 25 años, y ya tengo 70. Yo también tengo la misma impresión que de esa narrativa tiene el doctor Castro, pero quiero observarle a él, que ese estancamiento se debe, precisamente a ese trujillismo que él con su propuesta, sin advertirlo, sin proponérselo, está contribuyendo a la enfatización y empoderamiento de esa peste que como fantasma maldito permanece y se repite en nuestro devenir histórico, porque definitivamente los dominicanos no nos hemos propuesto romper (conjurar), con ese maleficio, que para desgracia de todos se prolonga en el tiempo y el espacio de nuestra amada República Dominicana.

11 – Con estas cuartillas, espero que el doctor Castro recapacite su propuesta, y que las fundaciones y demás entidades e individuos moralmente sanos, reaccionen para que salvemos a nuestro país de lo que sería una ignominia, una vergüenza, una afrenta y una ofensa al sentimiento nacional y particularmente a todos aquellos que sacrificaron sus vidas y haciendas para erradicar el trujillismo de nuestra patria. Esta trujillizacion hay que detenerla y revertirla, aunque en apariencia y a primera vista, luzca o se manifieste inofensiva, como es el caso propuesto por el doctor Tomás Castro Monegro.

12 – Por último, le señalo al doctor Castro, que sus sentimientos (que respetamos), no deben imponerse a toda una nación; que el amor no debe quitarle el conocimiento, ni el sentido imparcial de la justicia. El más amado de los nuestros debe sufrir las consecuencias penales de sus malas acciones a lo Taras Bulba, es decir, aunque el disidente social sea nuestro propio hijo, padre o madre.

El que tenga oídos que oiga…