OPINION: Pelegrín Castillo y Alberto Cubero, frente a Cuba

EL AUTOR es escritor, abogado y político. Reside en Nueva York.

1 – ¿Por qué Pelegrín Castillo no es chino?; porque sus padres no son chinos, tampoco nació en China. ¿Por qué Pelegrín Castillo no es ruso?; porque sus progenitores no son rusos. Tampoco nació en Rusia. ¿Por qué Pelegrín no es africano? Porque sus padres no son africanos. Tampoco nació en África. ¿Por qué Pelegrín no es árabe y musulmán? Porque sus padres no son árabes ni musulmanes, y porque tampoco nació en un país árabe y musulmán. Igual le toca a cada ser humano que habita en esta tierra.

2 – Definitivamente somos, los genes físicos y espirituales con que venimos al mundo, sin que para esa pertenencia nosotros hayamos intervenido, puesto que nadie elige sus padres, ni el lugar y época de nacimiento. Simple y llanamente venimos al mundo de manera inconsulta y hasta arbitraria.

3 – Por ello, en este misterio que es la vida, el lugar, época y familia en que nacemos, no es una elección, sino un capricho, o azar de las fuerzas fenomenales que obran en el cosmos infinito.

4 – Debido a este, aún inexplicable fenómeno, unos nacen negros, otros blancos o mulatos. Por lo mismo, otros nacen en la India, en Europa, África o Haití. Pero también, por el mismo fenómeno se puede haber nacido sano o enfermo, rico o pobre, con el pan y lujos asegurados desde la cuna, o condenado a vivir una existencia miserable. No es lo mismo nacer en Inglaterra, blanco, apuesto y rico, en el seno de la familia real, en el palacio de Buckingham donde reside la reina Isabel II, que nacer siendo el hijo de un brasero haitiano. Ambos por razones obvias, tendrán destinos diferentes, vidas, educación y religión diferentes.

5 – Es decir, si nacemos en la India hablaríamos hindi, inglés, o cualquier otro de los 23 idiomas oficiales de ese país; y nuestra religión fuera una dhármica (budismo, sijismo jainismo, etc.), y los rasgos físicos e idiosincrasia, responderían a los habitantes de ese inmenso país. Por igual, si nacemos en un país arábico y musulmán, seremos árabes y los más probable es que seamos musulmanes y con el genotipo y fenotipo de esas razas. Igual derivación cabe, para los que nacen en china, rusia, el Tíbet, Nigeria, el Congo, Chile, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, etc.

6 – Siguiendo el hilo conductor de las premisas anteriores, se puede llegar a la conclusión rigurosa, de que el ser comunista, socialista, capitalista, reaccionario, de ultraderecha, blanco, negro, cristiano, musulmán, budista, confusionista, marxista, ateo, trujillistas, balaguerista, hablar chino, inglés, francés, creole, o cualquier otro idioma, y tener una vida de rico o de pobre, depende del lugar, época y familia donde hemos nacido.

7 – Ahora bien, ciertos de estos factores pueden ser modificados por individuos que vienen al mundo con un carácter e inteligencia especial. En razón de ello puedes nacer pobre y llegar a ser rico y famoso, es el caso de José Francisco Peña Gómez, que naciendo pobre llegó a ser famoso, aunque no rico. De hecho, este negro con su prodigioso talento superó la pobreza extrema, la marginalidad y el racismo que pesaban en su contra. Ejemplos como este, se cuentan por miles.

8 – Otro caso es el de Frederic Engels. Su padre fue un aristócrata reaccionario, pero Engels decidió ser revolucionario. Fidel Castro, Juan Pablo Duarte, San Francisco de Asís, son otros ejemplos (entre muchos miles), de individuos que han desertado de su condición social y familiar para hacerse de su propio yo.

¿Las consideraciones anteriores, cómo conectan con Pelegrín Castillo?

9 – Pues bien…, Pelegrín es dominicano (algo que él no eligió). Nacido de un padre, que fue primero trujillista fundamentalista, luego, balaguerista a ultranza, y por último, leonelista consumado (algo que tampoco él eligió). En ese ambiente reaccionario y decadente, fue formado Pelegrín. O sea, Pelegrín no es él mismo en sí, sino, que su identidad ideológica le fue inculcada. Él es una hechura de su padre y entorno social.

10 – Posteriormente, Pelegrín no es el hombre que ha bebido en otras fuentes ideológicas para hacer confrontaciones y a la par reflexiones, que lo lleven a transformarse en otro hombre, tal como hizo Frederic Engels o nuestro Francisco Alberto Caamaño. Él nunca ha convivido con los pobres para conocer las miserias y las injusticias, que son el pan de sus días. El reto, esfuerzo, tiempo y sacrificio que demanda esa búsqueda, él nunca la ha asumido; al contrario, se ha mantenido en su área de confort con sus ideas inculcadas, disfrutando plácidamente de las mieles que le brinda acomodarse en el nicho de los poderes fácticos con los que ha convivido, sin correr el riesgo que implica enfrentar a esos poderes que le proporcionan la vida de seguridad y bonanza que siempre ha disfrutado. Es difícil emular a hombres como Juan Bosch y Nelson Mandela, y más en este tiempo que para la mayoría es más importante el tener, que el ser.

11 – No todos los seres humanos son capaces de llevar a cabo la proeza de abandonar el egoísmo y las ansias locas de poder y dinero para entregarse a servir a los demás. Esta hazaña solo es realizada por seres que vienen a este mundo con una inteligencia y carácter fuera de serie. No todos son capaces de abandonar el palacio en que se nace y adoptar una vida de sacrificios y privaciones para llegar a un despertar espiritual, que conlleva negarse a sí mismo para ver y entender el origen del sufrimiento de otros seres humanos, y servir a los demás, tal como hicieron, Buda, el Che Guevara, el inmenso León Tolstoi, millones de hombres, y muchos santos de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo.

12- Los Castillo a los que me refiero (padre e hijos), no han podido, ni querido, romper con la cadena genética y social que los ata a los sectores e individuos más recalcitrantes y a las ideologías más retardatarias de este mundo. Por ello pienso, que si estuviéramos en aquella época de Hitler, Mussolini, o Franco, ellos fueran fascistas como ellos. Por cierto, la militancia de ellos con Trujillo, Balaguer y Leonel, dan certeza a mi premisa. La última señal de esta pertenencia nos la dio Pelegrín Castillo con su Twitter de pésame a los familiares del que en vida fue el bandido y criminal, Ramón Pérez Martínez (Macorís). Cito: “Murió un buen amigo y dominicano de gran coraje, inteligencia y formación, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, Nos unimos al duelo que embarga a su apreciada familia, amigos y compatriotas del PRSC. Nuestras oraciones y solidaridad en nombre nuestro y de nuestra familia”

13 – Pero hay más de Pelegrín. El pasado miércoles 11, este abogado, (que sabe mucho de leyes, pero poco de justicia), publicó un artículo titulado: “Patria y vida en Cuba y Las Antillas”. En esa publicación (con muchas incoherencias), este dirigente del diminuto partido FNP – de manera aviesa – arremete contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Claro, nada nuevo expone. En torno a este tema, su discurso es repetitivo de lo rancio por obsoleto. En ese panfleto, Castillo omite mencionar el asedio del imperio contra esas naciones para dañar sus economías, para solo atribuir al sistema de gobierno de los mismos, las penurias por las que sus ciudadanos están pasando. En sus artículos y disertaciones – Pelegrín, como todo un Jaime Bayly, manipula la verdad histórica y las realidades sociales.

14 – Para que mis lectores en sus reflexiones puedan tener otro punto de vista diferente al de Pelegrín Castillo sobre la problemática que enfrentan Cuba, Venezuela y Nicaragua, de inmediato presento la visión que de dicha problemática planteada el concejal de Zaragoza (España), señor Alberto Cubero, para con ella, enriquecidos de conocimientos, puedan llegar a sus propias conclusiones. Esta disertación fue emitida el pasado 2 de agosto del año en curso.

He aquí dicha disertación

15 – Nosotros nuestro grupo va a votar que no a esta moción contra Cuba que nos presenta la derecha. Una derecha que nos dice estar muy preocupada por los derechos humanos en Cuba, pero es la misma derecha que hace tres meses, se negó a condenar los cientos de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos en Colombia, igual que no condenan los 72 muertos y más de mil desaparecidos en Sudáfrica, porque el presidente de Haití ha sido asesinado por militares colombianos entrenados en los Estados Unidos.

16 – No hacen una sola mención del bloqueo económico que durante 60 años Estados Unidos lleva imponiendo a la isla de Cuba, que es rotundamente condenado por las Naciones Unidas y que impide comprar jeringuillas al único país que ha producido e investigado no solo una sino dos vacunas contra la Covid.

17 – Pero además que autoridad tienen ustedes para hablar de derechos humanos sobre Cuba si aquí en España todos los días se desahucian familias incluso con menores, y el derecho a la vivienda no solo es el artículo 47 de nuestra Constitución, sino también el 25 de la Declaración Universal de los derechos Humanos.

18 – Saben dónde no se desahucia: en Cuba. ¿Saben por qué? Porque los bancos no tienen más poder que el gobierno, como ocurre aquí en España. Que, aunque tengas un acuerdo del gobierno diciendo que va a parar los desahucios, que vas a regular los pagos del alquiler no puedes, porque los bancos y los grandes tenedores presionan a los gobiernos y doblegan la voluntad popular expresada en las urnas.

¿De qué democracia hablan ustedes a Cuba, si practican la dictadura del capitalismo en este país?

19 – ¿De qué democracia hablan a Cuba? ¿Desde qué pedestal de higiene democrática hablan a Cuba? si nuestro jefe de estado fue impuesto por un dictador fascista que nos han robado a todos los españoles, que se han enriquecido con la venta ilegal de armas, y se ha apoyado a una dictadura como los Emiratos Árabes.

20 – ¿Los Emiratos Árabes no son una dictadura? Arabia Saudí, Catar, Cantón donde se reúne usted el otro día con los dirigentes de un partido único. Que dijo que era una gran potencia económica y con la que se iba a hermanar.

21 – ¿Esas no son dictaduras? ¿no? Ahora, cuando hablan de Venezuela, aunque tenga sistemas de partidos políticos, es una dictadura. Cuando hablan de Perú la señora Ayuso dijo que es una dictadura.

22 – Para ustedes son dictaduras o democracias en base a su concepto de libertad. Es la libertad del dinero. Es el derecho a poder enriquecerse a cualquier costo y poder comprar cualquier cosa, todo lo que le permita su dinero. Ese es el concepto de libertad.

23 – La libertad que ustedes quieren para Cuba, es la libertad para que los bancos puedan desahuciar familias. La libertad de que las farmacéuticas puedan hacer negocio con la salud. La libertad de que la familia de diputados de Vox, pueda seguir esclavizando a braceros en las plantaciones de azúcar como hacía en la dictadura de Fulgencio Batista.

24 – Esa es la libertad que ustedes quieren para Cuba. La libertad de que Cuba vuelva a ser un Garito. Pero mira, Es que llegó Fidel, se le acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.

25 – Desde hace 62 años, lo que le preocupa, es que Cuba es un ejemplo. Un ejemplo de que otro mundo es posible. Porque mientras ustedes van a expoliar recursos naturales, Cuba manda maestros. Donde ustedes tiran bombas, Cuba manda médicos. En lo peor, de esta pandemia, en el epicentro de mayor gravedad, en el norte de Italia, la dictadura del capital abandona la población y solo mandaban militares a recoger cadáveres. ¿Sabe qué pueblo mandó solidaridad en forma de médicos? – Cuba.

26 – Y lo que les preocupa es que la cúpula de la mole Antoliliana de Tuliro, que se le diera gracia a Cuba. Eso es lo que le preocupa, que el ejemplo de Cuba cunda por el mundo como ha cundido por América Latina. La demostración de que la historia no ha acabado. La demostración de que la vida es otra cosa, no el capitalismo.

27 – Eso es lo que a ustedes les atormenta, además, ese ejemplo no han podido derrotarlo en 62 años, ni con invasiones militares, ni con guerras bacteriológicas, ni con bloqueos económicos, ni con atentados terroristas, ni con el ultimo Playa Girón que se han montado digital que se han montado, han logrado han concebido tumbar al pueblo de Cuba, porque se enfrentan con una trinchera de ideas, que como decía José Martí es mucho más fuertes que las trincheras de piedras. Por eso lo que le preocupa es Cuba, por el ejemplo que esta dando, y por eso han montado esta campaña mediática, con constantes mentiras en todas las empresas de comunicación.

28 – Si colgaban videos de la celebración de la Copa de América en Buenos Aires, diciendo que eran protestas en Cuba, si colgaban vídeos de Egipto y hasta de manifestaciones de independentistas en Cataluña diciendo que eran protestas en Cuba, y todos los días había conferencistas cubanos opositores en las televisiones españolas. Por eso, señor alcalde, nosotros vamos a votar que no, en apoyo a Cuba, a su pueblo y a su soberanía. (Fin del discurso de Alberto Cubero).

A modo de conclusión

A – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado que las élites imperialistas y neoliberales norteamericanas y europeas han emprendido una campaña mediática contra Cuba, organizada “desde el exterior” en la que emplean “agentes internos” para intentar alterar la tranquilidad ciudadana y dañar la paz social cubana, con el fin de crear una situación que provoque la caída del régimen socialista cubano, para instaurar el neoliberalismo saqueador de recursos naturales y destructor de las soberanías de los pueblos. En ese tenor, es un hecho, que la marcha convocada para el lunes es parte de esa conspiración contra Cuba, y que el artículo referido de Pelegrín Castillo, es parte de la aludida compaña mediática que busca apoyo y sumatoria para esa marcha. Con Cuba, quieren repetir la “Primavera Árabe”.

¿Por qué el señor Castillo se presta para semejante entuerto?

La diferente visión de la problemática cubana que presentan Pelegrín Castillo y Alberto Cubero, se debe a sus diferencias ideológicas, la cual provienen de sus diferentes formaciones ideológicas; las que se corresponden con el criterio: “cada hombre es producto del medio social en que ha nacido, criado y desarrollado”, (salvo las excepciones).

En este contexto, es casi seguro, que si Pelegrín Castillo hubiese nacido en una familia de revolucionarios, pensaría y actuaría como un revolucionario y no se prestaría para ser vocero de campañas mediáticas que solo favorecen los intereses del 1% de las élites codiciosas que se han adueñado del mundo.

Aquí entra en juego el relativismo de las cosas, pero la cuestión es, que alguien con perfil ideológico entroncado con el trujillismo y el balaguerismo, que también es ferviente admirador de Leonel Fernández y de Ramón Pérez Martínez, que apoya el neoliberalismo, y que se ha convertido en vocero consumado de la rapaz oligarquía nacional e internacional, no podemos tenerlo como guía político, tal como el pretende con sus artículos.

Ahora bien, obviando las consideraciones filosóficas, sociales, genéticas, psicológicas y antropológicas, para solo centrarnos en lo político, pregunto: ¿de Pelegrín Castillo o Alberto Cubero, cuál de los dos está más acorde con la realidad del mundo de la geopolítica imperialistas? A los lectores les dejo la palabra.

