Patria y vida en Cuba y Las Antillas (OPINION)

EL AUTOR es abogado y dirigente del Partido Fuerza Nacional Progresista. Reside en Santo Domingo.

El hermoso himno cubano termina con la expresión “qué morir por la patria es vivir“. Lideres de la revolución comunista han empleado por décadas !Patria o Muerte, Venceremos!. Ahora, el Movimiento San Isidro opuesto a la dictadura de 60 años ha levantado la consigna Patria y Vida. La Patria y la Vida, no se excluyen. Más aún, Patria es Vida…Hay total identidad entre Patria y Vida: sin Patria, no es posible vivir una vida plena, auténtica, porque somos seres de relación. Nos realizamos con los demás, para los demás y en los demás.

Por eso Duarte advertía que Vivir sin Patria es lo mismo que vivir sin Honor. Es decir, una existencia mutilada, menguada, depreciada…En algunos momentos, si las circunstancias lo imponen, dar la vida por la Patria es llevar la existencia a la plenitud. Los reales patriotas han asumido conscientes la sentencia de Horacio, “Dulce y Decoroso es morir por la Patria”. Después de todo, la Vida se vive desviviéndose, es un morir todos los días…Pero la Patria es para la Vida: se lucha por la Patria hasta el sacrificio supremo porque se considera necesario, vital: para honrar afanes y legado de las generaciones precedentes, y sobre todo, para las generaciones que están llegando o por llegar, que merecen también una Patria Digna. Prima el espíritu altruista, de entrega…Sin embargo, la Patria nunca debe ser un pretexto para la opresión o supresión de la Vida, ni para la mutilacion de sus libertades o su dignidad.

Por eso tenía razón Martí cuando afirmó que la verdadera “Patria es de todos, con todos y para el bien de todos”. La Vida es Patria, Libre y Plena. La Vida es degradada o miserable sin Patria, pero cuándo proclamar Patria y Vida es tenido como acto subversivo, algo muy profundo esta dañado.

Evoca el Viva la Muerte de Millán Astray….No obstante, la Patria no es solo una idea abstracta o un sentimiento sublime: la Patria que no protege y respeta a todos los que a ella pertenecen no es verdadera Patria, y termina destruida por la mucha injusticia y abusos de las minorías poderosas…

Duarte estaba muy consciente de la necesidad de buscar la identidad -no siempre obvia ni plena-, entre los intereses de la Patria y los propios: “Trabajemos por y para la Patria que es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos”. La unidad de la Patria está ahí…

Eso nos lleva al tema de la Soberanía: la Soberanía Nacional solo se puede sostener con un ejercicio permanente, plural y libre de Soberanía Popular, y está a su vez, descansa en el cuerpo de ciudadanos y organizaciones, cuando puedan debatir y escoger, sin temor a decir lo que piensan o decidan…

El pueblo cubano necesita reconciliación y unidad en democracia y libertad. Dominicanos debemos alentar ese proceso en el pueblo fraterno, ofrecer Monte Cristy para el reencuentro de los cubanos….

Cuba quedó atrapada en las terribles contradicciones de guerra fría y en ellas se encuentra frisada. Su buena gente ha pagado un alto precio, pero la indiferencia de los pueblos de America por su desgracia ha tenido consecuencias: ese régimen totalitario viene haciendo metástasis en Nuestra America. Venezuela y Nicaragua son muestras dolorosas …

America Latina se desentendió de la realidad opresiva que ha vivido pueblo cubano, y el regimen de los Castro supo montar con gran astucia, una estrategia de dominio continental, desde el Foro de São Paulo y el ALBA. Para eso contó con un EEUU alucinado y arrogante, fugado al mundo, creyéndose la utopía de que lo dominaría, con su nuevo “mejor amigo”, China…

Pero si acotamos la visión-en lo que se define el destino del insostenible globalismo imperialista, sumido en crisis profunda-, veremos que las Antillas son claves para el equilibrio del Continente y quizás del Mundo. Tienen un destino común: Razón tenía Martí cuando decia: “Las tres hermanas, que juntas han de salvarse o juntas han de perecer”….

Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico…. Toda la zona del Caribe antillano debe llegar a una visión compartida de seguridad y desarrollo, afincada en una perspectiva de realismo geopolítico e histórico, donde democracia y libertad vayan de la mano con la estabilidad y prosperidad.

Y es nuestro vecino mayor, EEUU, con el que hemos tenido una relación tan complicada y difícil, el que más debería estar interesado en que surja una nueva relación con la América que es Nuestra.